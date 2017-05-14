錯過林奕含輕生簡訊崩潰？ 林夫友人跳出來說...

才女作家林奕含前天舉辦告別式，她的丈夫在告別式追憶愛妻。（翻攝自林奕含臉書）

〔記者曾德蓉／台北報導〕才女作家林奕含上月27日自縊輕生，告別式上週五舉行，據傳林奕含老公在現場崩潰自責，稱「為何妳告訴我要好好保重，要好好照顧自己的時候，我竟然沒有發覺妳要走了」；但他的友人今跳出來澄清，很多都非事實。

這名友人今在PTT發文說，外界對林奕含老公的誤解，其實已經造成他生活困擾，他和林奕含並非感情不睦、吵架分居，而是林奕含主動提出有某些原因，想先分開一陣子，他為避免刺激林，才順著她的想法，兩人談完後還擁抱道別，期間林的丈夫也會透過朋友、醫師關心她。

此外，林奕含老公被指錯過輕生訊息，「為何妳告訴我要好好保重，要好好照顧自己的時候，我竟然沒有發覺妳要走了」，為此自責崩潰，這名友人也澄清，林女是在遺書中要他好好保重、好好照顧自己，就連離世前一夜，都在關心他下班、吃飯沒，還要他「要吃會開心的食物哦」，證明夫妻倆真的深愛彼此。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。