（影音）姚元浩媽乳癌切除泡湯 豁達態度讓他上一課

〔記者吳志偉／台北報導〕姚元浩日前帶媽媽到北海道展開5天4夜露營，並送上一雙好鞋，孝順的他記錄下和媽媽的互動，提前祝福媽媽母親節快樂。

姚元浩日前帶媽媽到北海道展開5天4夜露營。（傑星傳播提供）

姚元浩熱愛戶外活動，在台灣就常帶著媽媽到處露營，這次開拔到北海道，在冰雪未消、春綠已到的大自然中，盡情享受母子親情，姚元浩說：「露營可以讓人和人之間更貼近，家人更親密，我們一起吃飯、全天後相處，感覺很特別。」露營之便，帶媽媽走訪小樽附近風景區，在天狗山時，媽媽還為了兒子虔誠特地向神明祈福。

姚元浩日前帶媽媽到北海道展開5天4夜露營。（傑星傳播提供）

母子倆在當地享受泡湯，只是姚元浩對於媽媽要泡湯，顯得有些擔心，「媽媽前陣子才因乳癌切除單邊胸部，怕媽媽在泡大眾湯時，會不會因為缺少什麼而顯得不自在，後來媽媽說一切都很好，她泡得開心，我的擔心才放下。」媽媽的豁達，反而讓姚元浩更加感動，他說：「媽媽的堅強，給我上了一堂最棒的人生課程，她的樂觀，讓我知道生命的真諦。」

姚元浩日前帶媽媽到北海道展開5天4夜露營。（傑星傳播提供） 姚元浩日前帶媽媽到北海道展開5天4夜露營。（傑星傳播提供） 姚元浩日前帶媽媽到北海道展開5天4夜露營。（傑星傳播提供）