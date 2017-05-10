（獨家）推掉J.K.羅琳？ 卓冠廷喊冤

J.K.羅琳傳出想將表妹B.J.羅琳的小說《神秘之島》搬上大銀幕。（路透）

〔記者許世穎／專訪〕以《哈利波特》紅遍全球的英國小說家J.K.羅琳，近期打算將表妹B.J.羅琳的小說《神秘之島》（暫譯，The Misfit Tribe: Secret of the Island Treasure）搬上大銀幕。本報下午獨家報導該片製片希望在台取景，向台中市政府新聞局提案卻無消無息，台中市新聞局局長卓冠廷稍早直喊冤，說新聞局沒有收到相關的案子。

今有消息指出，《神秘之島》有3個亞裔角色近日將來台徵選，包括主角Genius，視覺年齡13歲，條件為長相可愛的天才兒童；Genius的姊姊，視覺年齡16~20歲，長相清秀、聰明伶俐；科技公司秘書視覺年齡28~35歲，條件是精明嚴謹。

負責亞洲方面的製片劉濬嘉透露，選角除了台灣，還包括香港、澳門、新加坡及馬來西亞，若沒有適合演員，才會找中國演員。選角消息一出包括台灣、香港、澳門及星馬皆有媒體報導，不過劉濬嘉表示，因為自己在台中出生，所以建議美方在台選角及取景，但向政府部門提案，至今仍無下落，「好像被當成詐騙一樣」。

台中新聞局長卓冠廷下午接受本報記者訪問時表示，也是看到報導才聽說此事，先前毫無聽說，也沒有收到相關提案，「我們現在很樂意和所有電影合作及支援，不會覺得對方是騙人的就不予理會，即使真的是詐騙，也要聊過才知道，真的是完全沒收到」。

劉濬嘉則表示，他是首次接下電影的工作，先前無相關經驗，當初到市府希望能夠接洽，並於一樓的服務處詢問相關事宜，對方要他先提供資料，他事後提供資料便離去，但都未收到通知。

而此事經本報報導後，據悉目前雙方已聯繫上對方，會於近日內詳談。