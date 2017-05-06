限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

爛番茄「超級英雄團」PK 《星際異攻隊》打敗《復仇者聯盟》

2017/05/06 13:24

皮克斯動畫工作室的《超人特攻隊》評價屬「超級英雄團隊」電影最高。（翻攝自網路）

〔記者盧家豪／綜合報導〕漫畫改編、超級英雄電影當道，包括忍者龜、變形金剛等，加上漫威、DC宇宙系列電影可說不計其數，近期就有國外網站以知名影評網站《爛番茄》為依據，整理出超級英雄團隊電影排名，出人意料地，第一名竟不是當紅的「星際異攻隊」或是「X戰警」，而是經典動畫片《超人特攻隊》。

近期推出續集的《星際異攻隊》雖然搞笑功力一流，仍屈居第二。（翻攝自網路）

根據《紐約時報》報導，《超人特攻隊》由著名的皮克斯動畫工作室製作，2004年上映後即獲得廣大人氣，「新鮮度」（網站評價指標）高達百分之97，更是77屆奧斯卡最佳動畫片，第一名當之無愧。其續集預計2018年上映。

第二名才是最近推出續集的《星際異攻隊》，兩部電影平均有百分之87的新鮮度。兩部片都是由好萊塢鬼才導演詹姆斯昆恩執導，劇情、畫面暗藏不少驚喜，星爵、葛摩拉、火箭、德克斯和格魯特間的互動，也讓粉絲更喜愛他們。

第三名的《復仇者聯盟》和第二名的《星際異攻隊》應該算本一家，未來續集中也會同台演出。（翻攝自網路）

第三名則是《復仇者聯盟》，兩部作品平均新鮮度百分之84。雖然復仇者成員不斷在換，但系列中每位英雄角色確實都有各自的大批粉絲，集結在一起的人氣不容小覷。未來兩部續集將於2018、2019年上映。

擁有6部系列作的《X戰警》平均在百分之75（不包括金鋼狼與死侍獨立電影），由於該系列電影評價時好時壞，導致全系列落在個中間偏高的分數，但整體而言仍被認為很有可看性。

同屬漫威但版權在福斯手上的《X戰警》系列作多，扣掉兩位人氣角色死侍和金鋼狼的獨立電影，都還有6部作品。（翻攝自網路）

完整排名：http://time.com/4767162/rotten-tomatoes-best-superhero-teams/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+time%2Fentertainment+%28TIME%3A+Entertainment%29

推薦新聞
（影音）索菲亞懶理江柏樂戰帖 聽到這問題秒爆怒 （影音）索菲亞懶理江柏樂戰帖 聽到這問題秒爆怒
2017/05/06 09:09
豬哥亮當年為何跑路？名嘴爆料他「中1億卻爽約 」 豬哥亮當年為何跑路？名嘴爆料他「中1億卻爽約 」
2017/05/06 08:03
女星裸身床戰 「毛多又粗」直喊不舒服 女星裸身床戰 「毛多又粗」直喊不舒服
2017/05/06 08:35
「人形蜈蚣」可行？專業醫師剖析好噁心 「人形蜈蚣」可行？專業醫師剖析好噁心
2017/05/06 09:57
（影音）畫面超驚悚！女星拍廣告 遭鯊魚狂咬血染大海 （影音）畫面超驚悚！女星拍廣告 遭鯊魚狂咬血染大海
2017/05/06 07:39
《師任堂》結局收視冷颼颼 靠李英愛光環海外劫鈔近5億 《師任堂》結局收視冷颼颼 靠李英愛光環海外劫鈔近5億
2017/05/06 07:10
菜菜子收視率剩個位數 想當「脫星」救人氣 菜菜子收視率剩個位數 想當「脫星」救人氣
2017/05/06 10:34
江柏樂道歉名嘴認證附身 網友集體打臉 江柏樂道歉名嘴認證附身 網友集體打臉
2017/05/06 13:34
豬哥亮千萬入袋 傳病危時好時壞 豬哥亮千萬入袋 傳病危時好時壞
2017/05/06 06:00
美首批「郵購新娘」超悲情 淪飢渴男性性奴 美首批「郵購新娘」超悲情 淪飢渴男性性奴
2017/05/06 08:50
金城武菜市場大聲公告白 圍觀民眾暴動 金城武菜市場大聲公告白 圍觀民眾暴動
2017/05/06 11:20
三立《消失的國界》記者車禍 網友集氣度難關 三立《消失的國界》記者車禍 網友集氣度難關
2017/05/06 11:42
哈妮回味初吻滋味 被壓住額頭「像拔牙」 哈妮回味初吻滋味 被壓住額頭「像拔牙」
2017/05/06 11:47
暗黑版孫芸芸自白 「為了做這些事」才拍AV 暗黑版孫芸芸自白 「為了做這些事」才拍AV
2017/05/06 13:43
黃子韜處男唱 造福台粉露肌肌 黃子韜處男唱 造福台粉露肌肌
2017/05/06 07:29
小S「大姐美照」曝光 甜美外型撞臉陳妍希 小S「大姐美照」曝光 甜美外型撞臉陳妍希
2017/05/06 12:18
（影音）前所未見的拍攝 諾蘭《敦克爾克》全新預告曝光 （影音）前所未見的拍攝 諾蘭《敦克爾克》全新預告曝光
2017/05/06 08:09
被爆拍片吞錯藥險喪命 女星避談似有隱情 被爆拍片吞錯藥險喪命 女星避談似有隱情
2017/05/06 10:08
網路霸凌15年 楊丞琳被罵「你媽不得好死」高EQ說… 網路霸凌15年 楊丞琳被罵「你媽不得好死」高EQ說…
2017/05/06 13:07
洪榮宏今晚開唱 親自下海做這事 洪榮宏今晚開唱 親自下海做這事
2017/05/06 07:20
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.