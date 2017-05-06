爛番茄「超級英雄團」PK 《星際異攻隊》打敗《復仇者聯盟》

皮克斯動畫工作室的《超人特攻隊》評價屬「超級英雄團隊」電影最高。（翻攝自網路）

〔記者盧家豪／綜合報導〕漫畫改編、超級英雄電影當道，包括忍者龜、變形金剛等，加上漫威、DC宇宙系列電影可說不計其數，近期就有國外網站以知名影評網站《爛番茄》為依據，整理出超級英雄團隊電影排名，出人意料地，第一名竟不是當紅的「星際異攻隊」或是「X戰警」，而是經典動畫片《超人特攻隊》。

近期推出續集的《星際異攻隊》雖然搞笑功力一流，仍屈居第二。（翻攝自網路）

根據《紐約時報》報導，《超人特攻隊》由著名的皮克斯動畫工作室製作，2004年上映後即獲得廣大人氣，「新鮮度」（網站評價指標）高達百分之97，更是77屆奧斯卡最佳動畫片，第一名當之無愧。其續集預計2018年上映。

第二名才是最近推出續集的《星際異攻隊》，兩部電影平均有百分之87的新鮮度。兩部片都是由好萊塢鬼才導演詹姆斯昆恩執導，劇情、畫面暗藏不少驚喜，星爵、葛摩拉、火箭、德克斯和格魯特間的互動，也讓粉絲更喜愛他們。

第三名的《復仇者聯盟》和第二名的《星際異攻隊》應該算本一家，未來續集中也會同台演出。（翻攝自網路）

第三名則是《復仇者聯盟》，兩部作品平均新鮮度百分之84。雖然復仇者成員不斷在換，但系列中每位英雄角色確實都有各自的大批粉絲，集結在一起的人氣不容小覷。未來兩部續集將於2018、2019年上映。

擁有6部系列作的《X戰警》平均在百分之75（不包括金鋼狼與死侍獨立電影），由於該系列電影評價時好時壞，導致全系列落在個中間偏高的分數，但整體而言仍被認為很有可看性。

同屬漫威但版權在福斯手上的《X戰警》系列作多，扣掉兩位人氣角色死侍和金鋼狼的獨立電影，都還有6部作品。（翻攝自網路）

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