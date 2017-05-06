豬哥亮當年為何跑路？名嘴爆料他「中1億卻爽約 」

名嘴許聖梅在中天《新聞龍捲風》中，揭露豬哥亮至屏東水流仙姑廟求明牌竟中1億。（翻攝自電視畫面）

〔記者洪素津／台北報導〕豬哥亮因大腸癌入住台大醫院已2個多月，前天又有媒體指出豬哥亮病況急轉直下，關鍵期為這幾天，談到豬哥亮，他的人生都與神明以及賭博牽連在一塊，昨名嘴許聖梅在中天《新聞龍捲風》中，揭露豬哥亮至屏東水流仙姑廟求明牌竟中1億。

早年豬哥亮沉迷於賭博六合彩，之後更「出國深造」，深造期間還一度想不開，所幸宮廟王爺指示「你必須活下去，你還有使命要做」，豬哥亮便燃起重生之意。

許聖梅說道豬哥亮沉迷於賭博間，全台灣各種宮廟走透透，只為求「明牌」，有次豬哥亮、康弘、余天夫婦至屏東水流仙姑廟，還請李亞萍扶乩求明牌，結果失敗，不料當晚李亞萍遭不明靈體入侵，詢問三太子後，位在水流仙姑廟的無名女鬼要求蓋廟，豬哥亮豪氣一口答應，反要求「你給我數字，我給你廟」，果然豬哥亮即中1億2000萬，可是豬卻僅捐十萬元給水流仙姑廟，而現世報立即應驗「豬哥亮跑路」，跑路期間豬哥亮想起這段往事，覺得良心不安，便把僅有的錢全數捐出，也才有復出後的豬哥亮。