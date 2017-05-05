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稱3周沒呼麻很清醒 麥莉自爆雙性戀受不了直男友

2017/05/05 17:48

搞怪小天后麥莉希拉在訪談間自爆吸毒習慣，還說自己是雙性戀，最討厭「直男」。（翻攝自網路）

〔記者盧家豪／綜合報導〕搞怪小天后麥莉希拉又有驚人發言，近期即將推出單曲的她日前接受訪問，自爆已經「戒毒」3星期「現在很清醒」；和「雷神弟」連恩漢斯沃曾傳出二度訂婚，卻說其實自己是雙性戀，最受不了「直男」，還直呼「他們簡直是惡夢」！。

麥莉在與《Billboard》訪談中表示：「近3星期以來我不再呼麻，這也是我有史以來『戒』得最久的一次，酒我也不喝了，我現在非常清醒。」

麥莉希拉與連恩漢斯沃曾兩度傳出訂婚消息，平常也不介意公開放閃。（翻攝自網路）

話題一轉麥莉則談到自己的性向，她說：「我其實不喜歡男生太man，我很貪心、開放，對我而言擇偶條件與性別無關。」而被問到男友連恩漢斯沃，麥莉爆料，其實連恩私底下一點都不太MAN，甚至不喜歡人家稱他是直男，間接替男友公布性取向。

出身迪士尼青春偶像的麥莉近年來突變成叛逆欲女，酗酒、吸毒醜聞樣樣來，也經常被拍到裸露或動作不雅，清純美少女形象早已經崩壞。

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