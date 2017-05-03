才女作家父發4點聲明 網友疑被威脅不敢追究

26歲新銳女作家林女日前自殺身亡，林女父親先是爆她遭誘姦後，沉默好幾日，今發表4點聲明。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕26歲新銳女作家林女自殺身亡，父母丟出她曾遭誘姦的震撼彈，而她書中描述的內容，和台南某間補習班名師多項特徵吻合，且該名師在林女自殺身亡隔天，宣布長期前往中國進行學術研究，如避風頭的行為引發外界懷疑，開始啟動人肉搜索，今天是林女頭七，林女的名醫父親在凌晨向媒體發出4點聲明，呼籲外界持續關心，但勿追究個人，並公開家庭群組和死去愛女的對話，懷念和對方的點點滴滴，令人不捨又鼻酸。

林父公開家庭群組對話，可見到一家人氣氛和樂融融。（翻攝自PTT）群組對話中，可見到林女嫉妒哥哥的蛋糕有草莓而向爸媽撒嬌，一家人的對話逗趣又溫馨，更顯得後面4點聲明的悲痛和淒涼，林父的4點聲明如下：「一、請不要再將作品內容和作家經歷百分之百地畫上等號。二、這幾天來，大家為愛女做的所有努力，我們都有看到，非常非常感激。三、愛女本來可以為人女、為人妻、為人母的美好一生，就是我們夫妻倆，餘生拚命也要為台灣每一個小女孩做到的事。四、如果大家疼惜不捨愛女，請記得她的遺願：是預防！是不要再有第二個房思琪！而不是追究任何個人！」

林父公開家庭群組對話，可見到一家人氣氛和樂融融。（翻攝自PTT）聲明一出立刻引起網友討論，有些人認為聲明內容令人起疑，認為「若不追究要如何預防？」以及若是不打算追究，起初為什麼要爆出愛女遭誘姦一事？前後說詞矛盾，令人懷疑是否遭到加害者方施壓，甚至推論出對方或許企圖用不雅照威脅，才會讓一對悲痛的父母選擇不追究，投出震撼彈後又選擇噤聲。

林父發4點聲明，表示愛女遺願是預防，不是追究。（翻攝自PTT）

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