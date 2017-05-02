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專訪（一） 繼子掀陳年小三 瓊瑤淚崩：50年前投稿那刻就錯了

2017/05/02 18:16

瓊瑤被繼子平雲批小三，坦言萬念俱灰。（翻攝臉書）

〔記者易慧慈／專訪〕瓊瑤透過臉書，淚訴皇冠文化集團創辦人平鑫濤失智、中風住院，又為了插管問題與平家3名子女槓上，平鑫濤兒子、皇冠出版社社長平雲今發表公開信「給瓊瑤阿姨的一封信」，再罵瓊瑤搶人丈夫一事。瓊瑤昨接受本報專訪時，先語帶哽咽說：「我錯了，我50年前就錯了，從我投稿到皇冠那一刻起就錯了。」還哭著說：「我現在被打擊到已經無法呼吸，我的心已掏空，感覺付出50年，一無所有。」

 

瓊瑤和平鑫濤之間的愛情被稱為世紀偉大愛情，但平雲不以為然，指瓊瑤的愛情是建立在傷害另一個女人上，從不曾忘記母親的委屈，對於年近80歲的瓊瑤，當年小三一事再被扯，坦言心情相當痛苦，「我今天一早才看到留言，到現在都沒吃不下東西，一直發呆就看那封信。」

 

「我要對平瑩、平珩、平雲說，我錯了，我50年前把《窗外》投稿到皇冠出版社那一刻就錯了，他們責怪我，但他們爸爸是怎麼追我，追到家裡的，我都待在家裡寫稿，和父母同住的女孩，他到我家來時，我爸媽還趕他出去，我還和他太太說把老公管好。」

 

 瓊瑤也對皇冠出版社盡心盡力付出，她說：「那時《窗外》投稿到皇冠，皇冠還付不起稿費，20萬字付了20元稿費，夠買一個小冰箱，後來我為皇冠寫《庭院深深》，又為聯副寫《煙雨濛濛》，他（指平鑫濤）鞭策我日夜寫稿，賺的錢我一半，皇冠一半，從小說、電影、電視，我賺的錢主要用來養家，他當然也有皇冠的薪水會拿回家，他的薪水夠他自己，但我會自己會賺錢，我也不在乎錢。」

 

「我曾經和他約過老了一起死，說若一個人先不行，我們就一起安樂死，被他罵，他說人要自然來，自然走，他教育我，和我說『若有一天先妳而去，妳要堅強的活著』。他曾經寫信給子女交待不要插管，我問他怎不寫給我，他說我太瞭解他，知道我不會讓他求生不得求死不能。」

她哭泣地說：「我自己也快80歲，照顧他到90歲，我為他（指平鑫濤）付出50年，到底是什麼代價？最後被他兒女欺負，就像50年來一場夢， 醒來一場空。」，「我認為我是生命火花燃燒到最後一秒的人，老實說我現在萬念俱灰，感覺只有三個字『不值得』。」至於臉書還會再發文嗎？她表示寫不下去了，一陣子不會再寫臉書了。

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