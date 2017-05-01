美女作家遭誘姦 林依晨自爆性騷過程仍有陰影

林依晨出席新片《神秘家族》宣傳。（記者王文麟攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕「零負評女神」林依晨今出席新片《神秘家族》宣傳，該片改編自真實性侵案件，被問到近期美女作家自殺事件，林依晨竟也有類似經驗，原來學生時期她曾被路邊騎腳踏車經過的男生伸手騷擾，讓她到現在都還有陰影。

她林依晨回憶，當時瞬間傻住，不過意會過來後，感覺恨意大於想哭。也讓她至今聽到機車、腳踏車的聲音還是會緊張，下意識就會手抱胸或走路時會抱本書。後來進一步轉變成擔心兇手年紀小小就這樣，長大怎麼辦。

對於美女自殺事件，林依晨也直呼遺憾，至於如何防範，林依晨認為：「希望大家可以雞婆一點，不要這麼冷漠怕事，希望所有男性朋友要更尊重其他女性，當作自己家人來對待，女性朋友則要提高警覺保護自己。」

林依晨出席新片《神秘家族》宣傳。（記者王文麟攝）

林依晨也提到：「華人社會父母比較避諱教孩子兩性、男女之間的關係，但從小教孩子認識自己身體，才是根本解決類似事情的方法。」

《神秘家族》是林依晨婚後首部作品，她也直言該片是她從影以來最難演的一部，集結台灣、韓國、香港、中國的製作團隊打造。由林依晨、藍正龍、姜武、陳曉、惠英紅領銜主演。5月19日在台上映。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆