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（獨家）要求演員簽反台獨承諾書 陳意涵中國當導演惹議

2017/05/01 10:55

陳意涵在中國執導網路愛情劇。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星陳意涵日前跑步時在國道打卡被檢舉惹議，今則被爆在中國當導演執導網路愛情劇「愛情的拉斐爾」，製片方竟要求演員簽署一份內有「反台獨」文字的「保證承諾書」，否則名字登不上中國版本的片尾。因有照片證明，爆料似真。

該劇製片張志偉表示，網路劇還在拍，確實有台灣演員演出，但細節不便公開；對於承諾書，他低調表示「不清楚」，而台灣負責出品的「伯特利影像製作」負責人黃萬伯，先是表示「沒強制（簽）」，後也表示「未涉該劇事務，無法代表發言」。陳意涵雖在中國出任此劇導演，但身為台灣藝人，若屬實恐難避爭議。

這份承諾書上明載陳意涵當導演的劇名，但製片方表示不清楚。（讀者提供）

去年7月，香港爆出中國在香港立法會的換屆選舉前，要求候選人簽「香港是中國不可分割一部份」確認書後，才能取得參選資格，接著就傳出中國北京和該國廣電總局，要求台港藝人簽這類承諾書後，才能在中國從事演藝活動，而比起「潔身自愛」項目，「反台獨港獨」可能才是「重點」，相當惡霸。

這份「保證承諾書」中，承諾的項目包括「不違法、不涉及嫖娼、吸毒、容留他人吸毒、賭博、鬥毆、尋恤滋事、賣淫、酒駕等」、「不實施違背社會公序良俗和嚴重偏離社會主流價值觀的行為（包括但不限於婚外情）」、「不發表違反國家尊嚴、利益、榮譽以及違害國家主權和領土完整的言論（包括但不限於港獨、台獨、藏獨等）」、「不參與煽動民族仇恨、歧視、破壞民族團結等活動」，要求項目之多令人咋舌！

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