限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

巨星愛「戴」 有了「它」 人人都能變GD

2017/04/29 18:38

雖然大帽沿遮住了臉，但G-Dragon胸前的墨鏡還是很引人注意。（REVÉ by RENÉ提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕無論東西明星，都有屬於自己的穿搭哲學，最近在演藝圈當紅的就屬墨鏡品牌REVÉ by RENÉ，從碧昂絲、G-Dragon、林書豪到始源每個人都戴過。

碧昂絲以REVÉ by RENÉ墨鏡穿出時尚風格。（REVÉ by RENÉ提供）

由孫芸芸堂妹孫怡強力推薦的REVÉ by RENÉ以大膽獨特造型和可拆式設計風靡全球，既能參加時尚派對，又可以配合日常生活穿搭。其中「貓耳Make Me Meow」系列更是受到女星喜愛，范冰冰、蕭亞軒都被此系列的俏皮性感吸引。

南韓藝人始源也是REVÉ by RENÉ愛好者。（REVÉ by RENÉ提供）

該品牌由畢業於洛杉磯時尚設計商業學院的Rene Chu創辦，她表示，因為自己對墨鏡有無法抗拒的熱愛，加上找不到能深深打動自己的完美墨鏡，乾脆自創品牌。REVÉ by RENÉ最大特色就是利用可拆式磁鐵讓墨鏡能依不同環境與心情轉變造型。品牌近期也與洛杉磯陶藝家Brian Rochefort共同打造藝術裝置，五月中旬這個藝術裝置也會同步展現於台北街頭。

推薦新聞
林可彤秀孕肚 放話「直播生產過程」 林可彤秀孕肚 放話「直播生產過程」
2017/04/29 19:30
被爆打壓舊愛 李晨范冰冰繼續放閃日常 被爆打壓舊愛 李晨范冰冰繼續放閃日常
2017/04/29 19:22
蔡依林和林依晨超八卦？偷問李千娜男友是不是他 蔡依林和林依晨超八卦？偷問李千娜男友是不是他
2017/04/29 19:16
霍建華自豪「超級奶爸」 女星曝他想到愛女會傻笑 霍建華自豪「超級奶爸」 女星曝他想到愛女會傻笑
2017/04/29 19:07
楊謹華高英軒手慾糾葛 忘記嘴唇軟不軟 楊謹華高英軒手慾糾葛 忘記嘴唇軟不軟
2017/04/29 18:42
巨星愛「戴」 有了「它」 人人都能變GD 巨星愛「戴」 有了「它」 人人都能變GD
2017/04/29 18:38
陳意涵夜跑上國道自嘲「94狂」 挨轟後這樣說… 陳意涵夜跑上國道自嘲「94狂」 挨轟後這樣說…
2017/04/29 18:36
爆扣小學高度籃 吳慷仁糗拆球框「假會」 爆扣小學高度籃 吳慷仁糗拆球框「假會」
2017/04/29 18:33
神秘三連拍 Hebe歡迎大家來找碴 神秘三連拍 Hebe歡迎大家來找碴
2017/04/29 18:04
承租戶控蜂鳴器擾清夢 前主播熊旅揚森77 承租戶控蜂鳴器擾清夢 前主播熊旅揚森77
2017/04/29 18:03
網友阿嬤激似「黑寡婦」 本尊邀酒：來首映會一起茫！ 網友阿嬤激似「黑寡婦」 本尊邀酒：來首映會一起茫！
2017/04/29 18:01
EXO世勳直播被抓包「裸聊」 赤裸大腿全露引暴動！ EXO世勳直播被抓包「裸聊」 赤裸大腿全露引暴動！
2017/04/29 17:58
金賢重醜聞不斷 仍辦見面會求復出 金賢重醜聞不斷 仍辦見面會求復出
2017/04/29 17:54
趙又廷攜高圓圓遊長城 「他」成為超大電燈泡 趙又廷攜高圓圓遊長城 「他」成為超大電燈泡
2017/04/29 17:43
和劉詩詩都很愛小孩 吳奇隆曝生子進度「快了」 和劉詩詩都很愛小孩 吳奇隆曝生子進度「快了」
2017/04/29 17:41
阿吉仔選舉落敗負債3千萬 淪落夜市擺攤 阿吉仔選舉落敗負債3千萬 淪落夜市擺攤
2017/04/29 17:34
斥周湯豪還不夠格 炎亞綸「速食台劇」曝問題核心 斥周湯豪還不夠格 炎亞綸「速食台劇」曝問題核心
2017/04/29 17:18
（影音）《通靈》本尊發紅龜粿 眾人要瑤瑤出來面對 （影音）《通靈》本尊發紅龜粿 眾人要瑤瑤出來面對
2017/04/29 17:12
特製狗屎餅乾給名嘴 連謝霆鋒媽都力挺 特製狗屎餅乾給名嘴 連謝霆鋒媽都力挺
2017/04/29 17:04
（圖輯影音）辰亦儒自稱「保鮮肉」求粗大硬拚男神金城武 （圖輯影音）辰亦儒自稱「保鮮肉」求粗大硬拚男神金城武
2017/04/29 16:30
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.