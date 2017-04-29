巨星愛「戴」 有了「它」 人人都能變GD

雖然大帽沿遮住了臉，但G-Dragon胸前的墨鏡還是很引人注意。（REVÉ by RENÉ提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕無論東西明星，都有屬於自己的穿搭哲學，最近在演藝圈當紅的就屬墨鏡品牌REVÉ by RENÉ，從碧昂絲、G-Dragon、林書豪到始源每個人都戴過。

碧昂絲以REVÉ by RENÉ墨鏡穿出時尚風格。（REVÉ by RENÉ提供）

由孫芸芸堂妹孫怡強力推薦的REVÉ by RENÉ以大膽獨特造型和可拆式設計風靡全球，既能參加時尚派對，又可以配合日常生活穿搭。其中「貓耳Make Me Meow」系列更是受到女星喜愛，范冰冰、蕭亞軒都被此系列的俏皮性感吸引。

南韓藝人始源也是REVÉ by RENÉ愛好者。（REVÉ by RENÉ提供）

該品牌由畢業於洛杉磯時尚設計商業學院的Rene Chu創辦，她表示，因為自己對墨鏡有無法抗拒的熱愛，加上找不到能深深打動自己的完美墨鏡，乾脆自創品牌。REVÉ by RENÉ最大特色就是利用可拆式磁鐵讓墨鏡能依不同環境與心情轉變造型。品牌近期也與洛杉磯陶藝家Brian Rochefort共同打造藝術裝置，五月中旬這個藝術裝置也會同步展現於台北街頭。