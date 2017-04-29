阿吉仔選舉落敗負債3千萬 淪落夜市擺攤

阿吉仔（右二）奔走南北各大夜市賣唱。（資料照，記者曾德蓉攝）

〔記者曾德蓉／桃園報導〕殘障歌手阿吉仔因參選立委失利，負債3千萬，之後又多次被直擊在台中、南投及新北等地夜市擺攤賣唱，被指是因負債「落魄」；他今受訪時解釋，債務早已還清，剛開始在街頭走唱不太適應，但後來就當成是「簽唱會」，深耕基層。

阿吉仔今出席「台灣優質生命協會」主辦「愛傳承關懷演唱會」桃園場，在受訪時表示，立委選舉失利後，他一夕負債3千萬，花了8年時間還債，期間走遍南北，出現在台灣各大夜市中賣唱，他坦言起初難適應：「在夜市的時候，要自己調整一下心理啦。」後來他當成是在辦簽唱會，有收入，又能宣傳專輯，讓他的歌都能發酵傳唱。

被問及負債期間，遭人討債時會心寒嗎？阿吉仔倒是豪邁地說：「不會（心寒）啦，但是我們要自覺，我們要知道那個是人情錢、不是賭債，那你錢怎麼可以不還？這人情錢耶。」不過講著講著，他又笑罵記者「不要談選舉了啦，越談選舉越傷心。」並稱失敗一次就夠了，未來不會再出來選。

阿吉仔說，3年前開始就不再搞街頭賣唱，上月他發行新片，自己排起電台行程打歌，他自傲表示：「大哥人不是很健全，但歌一定要唱最好的，容大哥講一句大聲的話 過3年、5年，你會覺得『大哥的歌聲還在』，因為我的歌、我的CD都是慢慢、慢慢在發酵的。」