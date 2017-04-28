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直擊！誰和女神玩到「你農我農」？

2017/04/28 19:47

「客家妹」陳明珠在桃園農業博覽會的「微笑牧場」專區餵食兔子，玩得不亦樂乎。（記者臺大翔攝）

記者吳書緯／桃園報導是誰讓「客家妹」陳明珠玩到你「農」我「農」、「農」情蜜意？原來是4/22～5/14在桃園新屋舉辦的「2017桃園農業博覽會」，8大展區讓客家妹玩得不亦樂乎，快跟著週報的腳步與陳明珠一起到農博玩透透。

 每日4次的魔法舞蝶動態秀，巨大羽翼與一旁的小蝴蝶裝置會共同隨音樂振翅飛舞，營造前所未有的魔幻時刻。（記者臺大翔攝）

2017桃園農業博覽會以「循環經濟」、「綠色生活」、「地景藝術」、「科技農業」4大特色為主軸，走過展區入口意象「守護大地」，宛若進到《格列佛遊記》的世界中，讓客家妹變成了小矮人。穿越稻草堆疊的迷宮後，抵達魔法舞蝶動態秀，陳明珠開心地跟大型蝴蝶裝置一起搖曳身軀，拍下夢幻的照片，上傳網路與朋友分享！

 微笑牧場的農業小學堂，每天都有「稻熟草編樂淘淘」的體驗，以稻草製作稻草鴨，編織自己的農博紀念品。（記者臺大翔攝）

在南部很夯的彩繪稻田，在農博也能看得到！「孕育・彩稻」以蕭青陽設計的「農博」為主視覺，運用8種類別的農作物象徵桃園蔬果的多樣性，只要登上一旁的平台俯瞰，美好風光即映入眼簾。

「孕育・彩稻」運用由蕭青陽設計的「農博」主視覺，以8種類別的農作物象徵桃園蔬果的多樣性，登上一旁的平台俯瞰，美好風光即映入眼簾。（記者臺大翔攝）

陳明珠推薦親子遊客一定要到「微笑牧場」專區！裡頭的農業小學堂將教你以稻草編製專屬於自己的農博紀念品！還可到後方的牧場，餵食兔子、小羊等動物，可愛的模樣讓客家妹的心都要被融化了。

身為「客家妹」，陳明珠推薦到「客家工藝館」一遊，展場內容以客家族群的百工百業為主軸，透過體驗讓觀眾了解客家文化。（記者臺大翔攝）

「奉茶」是台灣人的美好傳統，「農博」也延續了這項精神，獨特的是，這裡的奉茶亭免費供應來自空氣中的潔淨泉源！每天製造的鹼性飲用水可提供逾1,500人次飲用。據客家妹說，喝起來水質特別甘美呢！

奉茶亭免費供應來自空氣中的潔淨泉源，每天製造的鹼性飲用水可提供逾1,500人次飲用。（記者臺大翔攝）

 【還想知道陳明珠推薦哪些農博景點嗎？更多詳細的內容都在2017.4.29週六的週末生活版！】

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