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（獨家）孔劉出道16年空降寶島「她」愛相隨默默跟來台

2017/04/27 19:08

孔劉帥氣抵台。（記者劉信德攝）

〔記者陳立妍／台北報導〕在「孔太太們」的千呼萬喚下，出道16年的孔劉終於在今天首度來台，為29日在新莊體育館舉辦的見面會暖身，稍早他身穿白T搭灰長褲、墨鏡，一身休閒裝扮帥氣抵台，在10名保鑣的護送下走VIP通關，據悉孔劉的母親及父親也低調隨行來台。

孔劉大學畢業時攬著父母親密合影。（翻攝自網路）孔劉這次見面會門票已售罄。（記者劉信德攝）

過去孔劉的大學畢業照公開，讓一向低調的孔爸孔媽難得曝光，此次孔劉來台會粉絲，據本報消息指出他的父母也悄悄隨行，而孝順的孔劉更為爸媽準備專人負責帶他們觀光。

本名孔地哲的孔劉，藝名取自於父母的姓氏，2008年他入伍期間，在軍中主持國軍廣播節目《孔劉等待的20時》時，母親也曾匿名連線call in，讓事前完全不知情的孔劉又驚又喜，甚至當場撒嬌向媽媽說：「大家都聽得到我們講電話，你想想這樣有多害羞啊？」沒想到媽媽卻笑回：「我覺得很開心啊，而且很神奇。」足見母子情深。

此外，孔劉一行人此行將在台停留4天3夜，周六的5500張見面會門票已完售。

孔劉抵達桃園機場。（記者劉信德攝）韓星孔劉抵達桃園機場，申請VIP通關，搭乘電動車離去。（記者劉信德攝）

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