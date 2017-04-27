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半百海灘波神 爆乳賣內衣辣翻

2017/04/27 09:48

潘蜜拉安德森為內衣品牌拍攝全新形象廣告。（翻攝自Coco de Mer網站）

〔娛樂頻道／綜合報導〕90年代風靡全球美國影集《海灘遊俠》（Baywatch），除了有身材健美大帥哥「霹靂遊俠李邁克」大衛荷索霍夫（David Hasselhoff）擔綱演出，「美國波神」潘蜜拉安德森（Pamela Anderson），更在片中穿著紅色高衩泳衣在海灘上奔跑，至今讓人印象深刻，潘蜜拉近期特地為性感內衣品牌拍攝形象照，年近半百依舊寶刀未老。

潘蜜拉安德森當年的豐滿好身材，在紅色高衩泳衣襯托下，迷倒不少男粉絲。（翻攝自網路）

當年潘蜜拉安德森當年的豐滿好身材，不知迷倒多少男粉絲，她也因參演《海灘遊俠》而爆紅。潘蜜拉最讓人印象深刻的是，她曾14度登上美國成人雜誌《花花公子》封面，性感女神形象深植人心。

集結一票養眼帥哥美女的美國影集《海灘遊俠》，在90年代相當受歡迎。（翻攝自網路）

年近半百的潘蜜拉安德森，多年來仍不吝大方展現火辣身材，日前為了某內衣品牌拍攝全新形象廣告，胸部挖空穿上馬甲背心，讓她豐滿上圍全都露，外加勾人眼神，粉絲看了不禁大呼：「要噴鼻血了！」

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