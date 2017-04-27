限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

《沉默的羔羊》金獎導演驟逝 曾寫下奧斯卡大滿貫紀錄

2017/04/27 07:29

電影《沉默的羔羊》導演強納森戴米，因癌症及心臟病併發症過世。（翻攝自Variety）〔記者許世穎／綜合報導〕電影《沉默的羔羊》導演強納森戴米（Jonathan Demme），於美國時間26日上午因食道癌及心臟病併發症過世，享壽73歲。發言人已證實消息，並表示，「強納森戴米在位於曼哈頓的公寓離世，他的家人一直陪伴在他身邊。」外媒指出，強納森戴米2010年起開始接受癌症治療，不過2015年再度復發，最近幾週病情更開始惡化。

強納森戴米最著名的作品為1991年由安東尼霍普金斯與茱蒂福斯特主演的《沉默的羔羊》，同時也是他生涯高峰。該片於1992年奧斯卡拿下包括最佳影片、導演、男主角、女主角、改編劇本5項大獎，也是奧斯卡史上唯三部「大滿貫」電影之一，同時也讓他拿下柏林影展最佳導演。

強納森戴米（左起）、茱蒂佛斯特、安東尼霍普金斯當年以《沉默的羔羊》勇奪小金人。（翻攝自IMDB）強納森戴米的代表作還有湯姆漢克與丹佐華盛頓主演的《費城》，該片也讓湯姆漢克首度獲得奧斯卡影帝肯定。近作包括安海瑟薇主演的《瑞秋要出嫁》，以及梅莉史翠普主演的《搖滾女王》，由他執導的影集《槍聲響起》（Shots Fired，暫譯）首集上個月底剛剛首播。

強納森戴米過世消息一出，包括《厲陰宅》系列導演溫子仁、《恐怖旅舍》導演艾力羅斯以及《玉光下的藍色男孩》導演貝瑞傑金斯等不少影人都表示哀悼。

湯姆漢克當年以強納森戴米執導的《費城》首度拿下奧斯卡影帝。（翻攝自IMDB）

推薦新聞
女星劈腿栽贓性侵 下場是.... 女星劈腿栽贓性侵 下場是....
2017/04/27 06:00
清白! 馬幼興性侵案因為xx大逆轉 清白! 馬幼興性侵案因為xx大逆轉
2017/04/27 06:00
被拍到夜開賓利載港妹 吳宗憲這麼說… 被拍到夜開賓利載港妹 吳宗憲這麼說…
2017/04/27 08:05
谷阿莫「二次創作」版權爭議 美商為何沒回應？ 谷阿莫「二次創作」版權爭議 美商為何沒回應？
2017/04/27 07:34
吳宗憲開Sandy送的賓利 夜載港妞逞肉慾 吳宗憲開Sandy送的賓利 夜載港妞逞肉慾
2017/04/27 08:19
「華夫人」星二代神基因 網路瘋傳肌肉帥哥 「華夫人」星二代神基因 網路瘋傳肌肉帥哥
2017/04/27 06:34
花540元 竟能和三上悠亞「面對面」愛愛？ 花540元 竟能和三上悠亞「面對面」愛愛？
2017/04/27 07:09
（影音）艾瑪華森遇上無良老闆 直播私生活出賣隱私 （影音）艾瑪華森遇上無良老闆 直播私生活出賣隱私
2017/04/27 07:21
道具藥變真的！女星拍片險喪命 疑被下令封口 道具藥變真的！女星拍片險喪命 疑被下令封口
2017/04/27 07:14
《沈默的羔羊》導演抗癌7年過世 享壽73歲 《沈默的羔羊》導演抗癌7年過世 享壽73歲
2017/04/26 23:32
風流男星誤闖女校 大肌肌誘學生床戰 風流男星誤闖女校 大肌肌誘學生床戰
2017/04/27 07:23
松本潤分手了 AV葵司：現在已沒關係 松本潤分手了 AV葵司：現在已沒關係
2017/04/27 06:00
天才老爹自招失明 女兒批性侵案「公眾迫害」 天才老爹自招失明 女兒批性侵案「公眾迫害」
2017/04/27 07:18
孔劉今天首訪台灣 鬼怪VOD收入創韓劇紀錄 孔劉今天首訪台灣 鬼怪VOD收入創韓劇紀錄
2017/04/27 06:00
丹麥男神首度來台開唱 粉絲都有這福利 丹麥男神首度來台開唱 粉絲都有這福利
2017/04/27 07:13
劉錚和主播消失女廁 拱抓兔姐出面澄清 劉錚和主播消失女廁 拱抓兔姐出面澄清
2017/04/27 06:00
TTE台北國際觀光博覽會 5/5熱鬧登場 TTE台北國際觀光博覽會 5/5熱鬧登場
2017/04/26 23:26
（影音）火星人親唱神改曲 全復聯挺蜘蛛人之歌 （影音）火星人親唱神改曲 全復聯挺蜘蛛人之歌
2017/04/27 07:27
鍾潔希MV疑走光 堅強不煩心 鍾潔希MV疑走光 堅強不煩心
2017/04/27 06:00
石怡潔帶記者魂出差 北韓慶建軍南韓人安啦 石怡潔帶記者魂出差 北韓慶建軍南韓人安啦
2017/04/27 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.