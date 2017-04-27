《沉默的羔羊》金獎導演驟逝 曾寫下奧斯卡大滿貫紀錄

電影《沉默的羔羊》導演強納森戴米，因癌症及心臟病併發症過世。（翻攝自Variety）〔記者許世穎／綜合報導〕電影《沉默的羔羊》導演強納森戴米（Jonathan Demme），於美國時間26日上午因食道癌及心臟病併發症過世，享壽73歲。發言人已證實消息，並表示，「強納森戴米在位於曼哈頓的公寓離世，他的家人一直陪伴在他身邊。」外媒指出，強納森戴米2010年起開始接受癌症治療，不過2015年再度復發，最近幾週病情更開始惡化。

強納森戴米最著名的作品為1991年由安東尼霍普金斯與茱蒂福斯特主演的《沉默的羔羊》，同時也是他生涯高峰。該片於1992年奧斯卡拿下包括最佳影片、導演、男主角、女主角、改編劇本5項大獎，也是奧斯卡史上唯三部「大滿貫」電影之一，同時也讓他拿下柏林影展最佳導演。

強納森戴米（左起）、茱蒂佛斯特、安東尼霍普金斯當年以《沉默的羔羊》勇奪小金人。（翻攝自IMDB）強納森戴米的代表作還有湯姆漢克與丹佐華盛頓主演的《費城》，該片也讓湯姆漢克首度獲得奧斯卡影帝肯定。近作包括安海瑟薇主演的《瑞秋要出嫁》，以及梅莉史翠普主演的《搖滾女王》，由他執導的影集《槍聲響起》（Shots Fired，暫譯）首集上個月底剛剛首播。

強納森戴米過世消息一出，包括《厲陰宅》系列導演溫子仁、《恐怖旅舍》導演艾力羅斯以及《玉光下的藍色男孩》導演貝瑞傑金斯等不少影人都表示哀悼。

湯姆漢克當年以強納森戴米執導的《費城》首度拿下奧斯卡影帝。（翻攝自IMDB）