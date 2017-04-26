（獨家）鐵證！劉錚不認交正妹主播 「丈母娘」曬合照叫小錚錚

俞西潔的母親（左）與劉錚上周日合照。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕籃球選手劉錚被週刊爆與正妹體育主播俞西潔約會，但又常在Instagram放閃正牌女友郭思儀，劉錚今已否認並批該報導漏洞百出，俞西潔則在臉書澄清，都說是進去KTV廁所20分鐘，是照顧醉倒的友人。俞西潔是體育主播界正妹，星途正看好，兩人都不認交往，但她的母親「小顧姐」顧蕙蘭上周日在臉書放了與劉錚的合照，寫道：「巧遇球星劉錚！小錚錚好帥！嘻嘻！」現被友人笑說她在稱讚未來「女婿」。

根據《鏡週刊》報導，4月13日劉錚和一名臉戴黑色口罩的女子在忠孝東路四段的Sogo錢櫃一樓竊竊私語，後來劉錚疑似要帶口罩妹進男生廁所，但女方不肯，最後劉錚竟和女生進了女廁......，這名口罩妹就是前緯來體育主播俞西潔，是綜藝製作人俞凱爾的女兒，她遺傳美女母親的神基因，近期積極練舞、練唱，有意朝多元發展。

俞西潔在臉書上強調：「單純只是朋友聚會， 現場也有其他的朋友。」她會進女廁是為了照顧醉倒的友人，劉錚則請醉倒的友人解釋當天的情況，但進女廁約會仍很聳動。俞的母親顧蕙蘭則澄清說，當天與女兒去新光三越買東西、補貨，聽說現場有活動，才去看看，並與劉錚合照，不是與女兒的男友合照！