被視為高材生楷模 艾瑪華森坦言「很害怕」

艾瑪華森知性形象深植人心。（翻攝自艾瑪華森IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國女星艾瑪華森（Emma Watson）11歲時因演出《哈利波特》系列電影中「妙麗」一角而走紅全球，而戲外她是布朗大學的高材生，同時也是聯合國婦女親善大使，積極推動女權運動，知性的形象深植人心，但其實外界對她的讚譽，讓她感到很害怕。

艾瑪華森在聯合國的演講撼動人心。（翻攝自艾瑪華森IG）

2014年艾瑪華森開始擔任聯合國婦女署的全球親善大使，在聯合國的一場為女性發聲演講中，她穩健的台風及言之有物的演講內容震撼人心，自此她成為了大家心中的演藝圈楷模，但據美媒《Interview Magazine》報導，艾瑪華森表示每次聽到有人稱讚她是個模範人物，心中都會感到害怕，因為她認為自己注定會失敗，但主持人鼓勵她：「妳可以教導人們失敗是我們生命中最棒的禮物。」

艾瑪華森為了飾演貝兒下了很大的苦心。（翻攝自艾瑪華森IG）

由艾瑪華森主演的迪士尼真人版電影《美女與野獸》，全球票房累積已達9.86億美元（約301.6億台幣），叫好又叫座，艾瑪華森在劇中大展歌喉，甜美嗓音令人驚艷，過去曾被記者問到「妳能演好貝兒嗎」，讓她下定決心一定要演好，她也說因為過去「妙麗」的形象太深植人心，所以自己要非常努力，才能擺脫妙麗的影子。