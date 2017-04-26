AV女優后不見后！白石茉莉奈拒和「她」同台

白石茉莉奈被爆拒絕和自家公司某位偶像女優同台。（翻攝自網路）〔娛樂頻道／綜合報導〕AV界也有后不見后的傳聞？根據知名AV達人一劍浣春秋在網站《PLAY NO.1》爆料，「白石媽媽」白石茉莉奈拒絕和同公司的某位偶像女優同台！消息一出影迷也紛紛扮起柯南，多數網友猜測白石茉莉奈拒絕同台的偶像女優，很可能就是「國民女友」之稱的天使萌，但也有網友猜是戸田真琴。

一劍浣春秋稱，由於人數不少加上常有合作共演的機會，讓AV界這個小型社會和大家一般對日本社會的印象般，非常講究輩分，而AV女優之間也是如此。所以如果女優們彼此之間都不熟，又出現在同一個場合，資歷較淺的女優一定會禮讓資深的女優，不過因為現今的AV界太過速食，女優間的資歷差距不大，再加上片商會把女優區隔開來，所以除非是日本成人博覽會等大型活動，或是像惠比壽麝香葡萄的偶像團體活動，否則一般女優們同台的機會並不高，但當然也有女優間后不見后的案例。

天使萌（翻攝自網路）一劍浣春秋透露，白石茉莉奈的事務所就曾經告訴他白石茉莉奈不和自家另一位偶像女優同台，事後他比對了兩人所有出席的活動，發現這兩人真的不但很少在同一個舞台出現，就算同台上也很少站在一起。一劍浣春秋揣測，兩位女優不願同台的原因除了「互看不爽」，也可能是經紀公司人手不足，無法同時照顧兩位大牌女優，或是活動單位錢出得不夠多、交情不夠深，不願意一次出兩張王牌。

一劍浣春秋接著表示，有些女優因為一夕成名容易耍大牌，和其他女優一起出席活動時，便容易互相較勁變得很難搞，尤其這一行看起來很大實際很小，女優們優只要稍為打聽一下，就會知道自己有沒有被虧待，透露找女優辦活動的眉角其實不少，誰比較好搞誰比較難搞、誰不能和誰同台？都是一門學問。

戸田真琴（翻攝自網路）