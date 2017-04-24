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回頭草計畫第二彈！花蝴蝶緞帶綁奶約會前夫

2017/04/24 12:54

瑪麗亞凱莉穿著性感服裝，跟前夫共進晚餐。（翻攝自《每日郵報》）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉雖然已經是47歲的熟女，但是行情卻超好。她先是勾上小13歲的鮮肉舞者布萊恩塔納，但兩週前卻驚爆2人已經分手，瑪麗亞凱莉還吃回頭草，連續2晚找前夫尼克坎農約會。

根據《每日郵報》報導，瑪麗亞凱莉喜孜孜穿著露半乳的性感黑色緊身上衣，搭配線條畢露的牛仔褲赴約，和前夫尼克坎農共進浪漫晚餐。為了這頓晚飯，瑪麗亞凱莉精心打扮，黑色蕾絲上衣胸前大放閃光，除了緊緊貼在身上之外，看似沒有穿內衣的胸部僅以緞帶綁縛，性感乳房呼之欲出。

瑪麗亞凱莉（左）乘坐前夫尼克坎農的車開心約會。（翻攝自《每日郵報》）

瑪莉雅凱莉與尼克坎農3年前離婚並育有一對5歲的龍鳳胎，雖然離婚但2人仍是好友，也經常一起照顧小孩，現在瑪麗亞凱莉才傳出跟小鮮肉分手，又被拍到連續2晚跟前夫共進餐，看來復合似乎有望。照片裡瑪麗亞凱莉與前夫在洛杉磯一家餐廳用餐，兩人互動親密，而且瑪麗亞凱莉看似神情愉悅，滿臉笑容大方接受拍照，心情快樂得不得了。

瑪麗亞凱莉露出傲人上圍，看似神情愉悅。（翻攝自《每日郵報》）

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