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李千娜有始有終看歌神開唱 卻被罵「太過分」

2017/02/20 21:28

李千娜（左）將舉行個人專場演唱會，先去聽歌神演唱會做功課。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2017 Voice Up Concert讚聲演唱會」，將從5月6日起在華山Legacy起跑，今公布演出名單，包括李千娜、周興哲、田亞霍、林明禎等12組歌手、團體將參與演出，而李千娜首次有專場演唱會，這陣子為了做功課，去看了3場「歌神」張學友演唱會，沒想到卻被網友羨慕又嫉妒的說：「看3場，太過分！」

李千娜幸運獲得歌神簽名。（翻攝自臉書）

李千娜談到：「公司問我，你看了第一場第二場，最後一場，真是有始有終，那你學到了什麼？」而李千娜的心得是：「最了不起的地方就是，他不需要提詞機，而即使經歷過這麼多了，他還是不斷健身練聲，每一場的演出， 仍然認真努力，完全沒有鬆懈。」

田亞霍也將參與讚聲演唱會。（寬宏提供）

李千娜說：「每一次的感動，都留在我心裡，成為最棒的回憶，最棒的模範，最棒的力量。」和張學友合照時，李千娜緊張到全身是汗，並誇張學友：「心中永遠的歌神，謝謝學友哥幫我簽名。」

張學友開唱一票難求，李千娜因為是歌神同門師妹，幸運可以看3場，5月13日她在讚聲演唱會系列有自己的第一次專場演唱會，她覺得意義重大。

林明禎將在演唱會上唱新歌。（寬宏提供）

除了李千娜，今年讚聲演唱會還將邀集朱俐靜、黃玠、吳汶芳、蔡旻佑、艾怡良、周興哲、田亞霍、吳思賢、林明禎、有感覺二人組及蜜蜂少女隊等12組歌手輪番獻唱，門票將於2月21日中午12點在寬宏售票系統及全台萊爾富、OK便利商店開賣。

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