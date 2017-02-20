曾全身只剩不到800元 男歌手苦熬9年才翻紅

黃致列出道9年才走紅，無名時期全身存款不到台幣800元。（翻攝自黃致列微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕34歲的南韓歌手黃致列出道9年多，在南韓演藝圈卻一直默默無名，直到2016年參加中國歌唱節目《我是歌手4》深厚演唱實力才被看到，憑著紮實又純熟的唱功和舞台表演一夕爆紅，身價瞬間翻漲。其實，黃致列一路走來星途坎坷，存款還曾一度只剩不到3萬韓幣（約805元台幣），讓他養成節儉的個性。

黃致列從中國歌唱節目《我是歌手》中爆紅。

（翻攝自黃致列微博）

據韓雜《Singles》報導，黃致列2007年就在韓發片出道，卻一直沒有走紅，那段期間常常全身存款只剩不到800元台幣，連想看個電影或是買東西，都只能看看櫥窗就走，回憶起過去無名時期，黃致列坦言是一段很寶貴的經驗，也多虧當時在艱辛的環境中堅持下來，才讓他現在有一顆「強心臟」，他也非常樂觀地表示，即是沒有一分錢，也不會放棄正能量的想法。

黃致列（右）近年在中國人氣暴漲，還受邀演出實竟節目《爸爸去哪兒》。（合成圖，翻攝自《爸爸去哪兒》微博）

黃致列參加完《我是歌手4》後，身價翻漲至少100倍，也成功從中國暴紅回南韓，接下不少南韓綜藝節目通告，終於苦盡甘來，儘管黃致列現在身價不斐，他也仍相當節儉，即使在南韓冬天非常寒冷，他也很少開地熱，只穿著厚衣服和襪子保暖。