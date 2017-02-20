曹佑寧被爆雙重人格 暗戀女孩竟墜樓身亡

曹佑寧在《奇妙物語之重生電梯》飾演有雙重人格的角色。（華映提供）

〔記者賀靜賢／台北報導〕曹佑寧從球場轉換到專職演員，新片《奇妙物語之重生電梯》走奇幻路線，演出雙重人格男主角李童，挑戰從影以來最高難度演技，戲份吃重讓他非常緊張，去年底起閉關準備3個月，也是被指劈腿後的沉潛。

曹佑寧以《KANO》入圍金馬獎最佳新人，後又把重心放回棒球上，直到完成大學學業，他才下定決心認真往演藝圈邁進。他說：「離開球場到演藝圈展，這個決定我整整做了兩年。但體育訓練讓我比一般人更有抗壓性，演戲的時候可以盡情表現，沒有心理包袱。」

曹佑寧去年先赴泰國拍攝了驚悚電影《綁靈》，與小薰、惠英紅及陳家樂合作，角色滿懷心事，人前又總是若無其事。今年農曆年後，新片《奇妙物語之重生電梯》在中國蘇州開鏡，描述曹佑寧演出的轉校生李童，在新學校因幫助被校霸欺負的好友而被記恨，屢遭為難，最終暗戀女孩也墜樓身亡。

電影中，曹佑寧飾演兩種完全不同性格的角色，《奇妙物語之重生電梯》相較之前的作品，可說是他首次一個人獨挑大樑的機會，讓他一直戰戰兢兢。尤其他的一個角色有口吃，讓他從去年底就開始為了兩個截然不同的角色做準備，完全閉關也避開了緋聞的傷害。