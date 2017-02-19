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90％還原本尊！ 楊洋見蠟像驚喊「哥哥」

2017/02/19 20:33

楊洋蠟像今首度曝光，相似度超高讓他驚呼「抱緊我哥哥」。（翻攝自楊洋微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星楊洋有外型帥氣，演出《微微一笑很傾城》後人氣爆漲，成為姐姐妹妹們心中的「肖奈大神」。今楊洋到上海杜莎夫人蠟像館替蠟像揭幕，還大肆「調戲」自己一番，十分逗趣。畫面曝光後，許多人大讚蠟像和本尊相似度高達90%，站在一起根本傻傻分不清楚，楊洋也興奮直喊「這我哥哥！」

楊洋的蠟像和本尊相似度高達90%以上，但有網友表示「瘦了一點」。（翻攝自上海杜莎夫人蠟像館微博）

楊洋近來人氣紅不讓，不僅接下超多代言，還受邀替上海杜莎夫人蠟像館製作蠟像，成為今年第一位入駐的明星。今他前往上海替自己的蠟像揭幕，透露製作過程非常辛苦，光是選擇眼球眼色就耗費4、50分鐘，並大讚製作團隊的用心，而楊洋的蠟像身穿西裝、坐在椅子上，手插口袋的模樣相當斯文，臉部神韻更是和本尊幾乎一模一樣。

楊洋今也穿上類似的西裝現身，首度和「自己」同框，他不忘好好互動一番，不但從背後環扣蠟像脖子，還勾蠟像的下巴，難掩興奮心情。而楊洋的高人氣也引來黃牛注意，才揭幕就有人開始兜售黃牛票，喊價高達上千元。

楊洋和蠟像擺出一樣的動作幾乎傻傻分不清楚。（翻攝自上海杜莎夫人蠟像館微博）

楊洋透露製作過程非常辛苦，任何一個細節都不馬虎。（翻攝自上海杜莎夫人蠟像館微博）

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