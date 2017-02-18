日片「多元成家」登廣告被打槍 北捷今反控片商別炒作

生田斗真（左）在新片《當他們認真編織時》中，變性後與桐谷建太（右）及他的姪女（中）共組多元家庭。（翻攝自網路）

〔記者陳立妍／台北報導〕日本傑尼斯人氣男星生田斗真在新片《當他們認真編織時》挑戰性別認同議題，變性後與桐谷建太及他的姪女共組多元家庭，精湛演技獲得外界肯定，不過該片在台宣傳卻也因此遭到捷運局打槍，因宣傳海報寫有「多元成家」字眼被台北捷運公司要求修改，引發片商絕色國際抗議，今北捷在官網發聲明回應，稱「未拒絕某特定電影廣告於捷運車站刊登」，呼籲廠商勿將此事件做為商業宣傳手段。

台北捷運公司今在官網發布新聞稿，表示「未拒絕某特定電影廣告於捷運車站刊登」。（翻攝自台北捷運公司官網）

片商絕色國際透露他們日前透過廣告代理商，希望能在捷運站內放置平面廣告，然而周三時接到回覆「廣告刊登須再討論」，昨晚北捷內部的廣告審議委員會開會後，向廣告商表示：「因為每個人的見解不同，有不同的預設立場，不希望造成部分人士的過度解讀，希望能將電影海報上有爭議的部分，包括多元成家、還有這樣教小孩文案修改。」

但絕色國際認為，電影是用非常溫暖與感人的說故事方式，去努力消弭社會對LGBT族群的標籤甚至是歧視，同時希望大家能更用常理心對待身邊各種不同取向的人，「所以我們才會一直以『這樣教小孩』的slogan來廣告這部片。如果要拿掉我們的『性平』訴求，才能在捷運刊登廣告，那就完全違反我們發行此片的背後精神。」透露會透過代理商持續與北捷溝通，希望能夠以原本的海報宣傳電影。

今午北捷在官網發聲明回應，台北捷運每天高達200萬人次的運量，為兼顧商業收入及維護公共空間的潔淨與中立，設有廣告審議委員會對於有關政治、選舉、違反法令規定、善良風俗，或是未達社會共識有爭議的廣告內容進行把關，委員會尊重電影內容，只有請廠商修正「最具爭議多元成家話題」及「3/10這樣教小孩」的宣傳用字，避免產生爭議，強調並未拒絕廣告刊登，呼籲廠商不宜拿來操作宣傳電影。

對於捷運局的回應，絕色國際遺憾表示：「基於無法表達原始訴求的立場，我們也尊重捷運的結果，會取消廣告的上刊。」此外，該片將於3月10日在台上映。



台北捷運公司完整聲明如下：

針對某以變性人為題材的電影申請於捷運燈箱廣告，本公司廣告審議委員會尊重電影內容，亦未拒絕刊登，謹請廠商修正部分廣告文字。

臺北捷運每天高達200萬人次的運量，為兼顧商業收入更維護公共空間的潔淨與中立，本公司設有廣告審議委員會，委員會共13位委員，其中10位由公司外部委員組成，包括廣告、文化、藝術、景觀、新聞、法律、保險及消費者文教基金會等領域之專家學者。

本公司針對政治、選舉、違反法令規定和善良風俗，以及社會未達共識恐釀爭議之廣告，均善盡把關責任。針得該特定電影廣告申請於捷運刊登，委員會尊重電影內容，只有請廠商修正「最具爭議多元成家話題」及「3/10這樣教小孩」的宣傳用字，避免誤導產生爭議，並未拒絕廣告刊登。本公司籲請廠商不宜議題操作作為商業宣傳。