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華碩首款雙鏡頭手機ZenFone 3 Zoom 不到1萬5000元

2017/02/14 14:28

華碩ZenFone 3 Zoom今日正式登台開賣，單機售價14,990元。（記者吳佩樺攝）

〔記者吳佩樺／台北報導〕華碩於今年1月在美國CES消費電子大展發表ZenFone 3 Zoom，此為旗下首款雙主鏡頭手機，今日正式登台開賣，單機售價14,990元，3月1日起5大電信業者同步販售。首先上市深藍色，玫瑰金則要等到4月。

華碩ZenFone 3 Zoom最大特色跟蘋果iPhone 7 Plus一樣採用雙主鏡頭設計，包含1顆1.4微米Sony IMX362感光元件、光圈F1.7、25mm的1,200萬畫素廣角鏡頭，以及1顆1,200萬畫素、59mm的2.3倍光學鏡頭。搭配進化版TriTech+三混對焦技術，0.03秒完成拍照。

華碩ZenFone 3 Zoom配置雙主相機。（記者吳佩樺攝）

此外，ZenFone 3 Zoom亦為華碩首款搭載SuperPixel獨立影像處理器的手機，可提升4倍感光度，號稱是一般手機的10倍、他牌旗艦手機的2.5倍。前鏡頭為1,300萬畫素，具備美膚模式。

其他規格為5.5吋Full HD螢幕、高通S625八核心處理器、4GB記憶體、64GB儲存空間、5,000mAh電池。機身厚度7.9公厘，重量170公克。支援反向充電，可當作行動電源。

華碩ZenFone 3 Zoom機身厚度僅7.9公厘，卻擁有5,000mAh電池。（記者吳佩樺攝）

華碩ZenFone 3 Zoom雙主相機各配置1顆廣角鏡頭（上）和1顆望遠鏡頭（下）。（記者吳佩樺攝）

華碩ZenFone 3 Zoom前鏡頭為1,300萬畫素，具備美膚模式。（記者吳佩樺攝）

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