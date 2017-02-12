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新婚馮德倫7個月 舒淇竟嘆：退讓是有極限的

2017/02/12 17:15

舒淇常在社群網站和粉絲分享近況。（合成圖，翻攝自舒淇Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女神舒淇去年和馮德倫完成終身大事，低調不鋪張的她，婚後個性越來越活潑，常在社群網站分享生活點滴，沒想到她今天寫下長文，訴說人與人之間的關係難經營，讓粉絲相當擔心。

舒淇寫下長文感嘆人際關係難經營。（翻攝自舒淇Instagram）

舒淇今天在Instagram上寫下長文，她認為不爭吵是因為尊重，尊重情分和一起互相成長的光陰，「因為此，所以一步步退讓，每進一步讓一步，人與人之間的相處不是寵出來的，而是讓出來的，只有相互尊重退讓包容，當初美好的關係才能維持長長久久⋯⋯。」更坦言退讓是有極限的，「若兩方關係只一方待在自己的信仰當中，那就是不懂的體諒另一方，不了解另一方，且不珍惜另一方，既然不懂體諒不想了解也不珍惜，請問是否應該再退讓？」

不少網友看到後都非常贊同她的說法，但也擔心起是否她遇到人際關係的問題，又或是和馮德倫發生不愉快，關心留言：「怎麼了，要開心哦」、「是不是馮先生做錯事了」、「坐下來好好聊一下吧」、「了解對方和譲對方了解自己是最重要的」。

舒淇（右）和馮德倫婚後幸福甜蜜。（翻攝自舒淇Instagram）

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