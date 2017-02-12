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聽張學友唱到哭 盧廣仲台下竟幾乎全程比「這手勢」

2017/02/12 16:57

盧廣仲（左）昨去看偶像張學友（右）的演唱會。（翻攝自盧廣仲臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕55歲的「歌神」張學友昨日晚間在台北小巨蛋華麗開唱，連唱6場、7.1萬張的門票全部受鑿，推估吸金超過2.3億台幣，人氣依舊不減。而和張同為「巨蟹座又屬牛」的創作歌手盧廣仲昨日也親臨現場一睹偶像風采，更興奮表示「超級害羞我臉超級紅」。

張學友昨日晚間在台北開唱。（資料照，記者趙世勳攝）

張學友昨日開始在台舉辦「A CLASSIC TOUR 學友·經典世界巡迴演唱會」，歌手盧廣仲不僅親自現身，還在臉書發文以「條列式」透露感想。盧首先表示，他聽到張唱《吻別》和《每天愛你多一些》時忍不住落淚，還跟張說自己小學參加歌唱比賽時就是演唱《吻別》，不過慘在第一輪就被淘汰，沒想到張回應說「因為很不適合你唱唷」，反應超幽默。

張學友出道多年人氣依舊不減。（資料照，記者趙世勳攝）

此外，盧還表示自己見到偶像「超級害羞我臉超級紅」，更搞笑列出「第3.5點」說張在舞台上唱歌時他幾乎全程都是「ROCK」手勢，笑翻眾人。不過，盧也感性說道，張跟他說，自己為了演唱會不僅健身2年、親自參與設計舞台，全場演唱會也沒用提詞機跟幾乎沒忘詞，讓他相當佩服又感動，直呼「謝謝歌神分享如此珍貴和巨大的意志力」。

盧廣仲臉書全文。（翻攝自盧廣仲臉書）

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