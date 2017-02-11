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因家庭瑣事爆爭吵 安宰賢問老婆「跟我結婚很糟嗎？」

2017/02/11 22:27

安宰賢（右）、具惠善（左）在節目中因家事爭吵，氣氛一度降至冰點。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓藝人具惠善去年甜嫁小2歲的老公安宰賢，近期2人參加南韓實境節目《新婚日記》，在節目中頻頻曬恩愛，甜蜜氛圍感染所有觀眾。然而小倆口也有面臨吵架的情況，在昨播出的節目中，安宰賢竟對具惠善脫口：「老婆給我的感覺好像覺得結婚糟透了！」具惠善則回應「如果糟透了，那應該結束才對。」夫妻間氣氛相當凝重。

具惠善表示安宰賢對家事三分鐘熱度，讓安宰賢傷心問「結婚這段期間很糟糕嗎？」（翻攝自DailyMotion）

在昨天播出的《新婚日記》中，具惠善喊安宰賢進行面對面的夫妻對談，具惠善吐露家務事都是自己做的心酸，並表示安宰賢常常家事做沒幾天就喊停，最後都由具惠善善後。一向以老婆為重的安宰賢聽到這段話後，傷心問「對你來說，結婚這段期間很糟糕嗎？」但馬上被理性的具惠善直指不應該提這種問題。

2人雖為生活瑣事爭吵，但也在理性對談6小時後和解。安宰賢透露，自己屬於希望在吵架當下直接說清楚的個性，反之，具惠善就較理性，會給彼此一些空間，事後再好好坐下來談。具惠善、安宰賢如一般夫妻的爭吵在螢光幕前呈現，讓大批觀眾心有戚戚焉，直喊：「這才是生活！」

2人經長時間深談後大和解，達成共識。（翻攝自TvN）

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