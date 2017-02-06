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布蘭妮8歲姪女翻車墜池塘 傳性命垂危

2017/02/06 12:18

5日傳出「小甜甜」布蘭妮親妹妹潔美琳斯皮爾斯（右）的8歲愛女麥迪（左）搭乘越野車時意外翻車墜池塘，目前性命垂危。（翻攝自每日郵報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕「小甜甜」布蘭妮的25歲親妹妹潔美琳斯皮爾斯（Jamie Lynn Spears），過去曾因在16歲、還是未成年的青少年時期就懷孕，引發軒然大波，後來也順利產下女兒麥迪，愛女目前已經8歲大，這對年紀十分相近的母女倆感情也十分要好，但昨天竟驚傳麥迪在搭乘越野車時因車體翻覆墜入池塘中而受到重傷，而且目前狀況十分危急，令人感到十分擔心。

潔美琳斯皮爾斯曾因在16歲未成年時就懷孕生子而引發軒然大波。（翻攝自Celebrities Gossip）

根據《TMZ》報導，麥迪5日參加了一場戶外的「狩獵遠征」活動，沒想到在搭乘越野車時，車體竟突然翻覆，讓車上的麥迪被甩出去後墜落到一旁的池塘中，據悉她整個人就這樣待在水底下數分鐘，被拉上岸時已經徹底失去意識，後來更出動了空中救援隊來將麥迪送往最鄰近的醫院搶救，傳出目前情況不樂觀、性命垂危。

潔美琳斯皮爾斯（右）與愛女麥迪（中）感情相當好。（翻攝自E! Online）

事故發生當下，身為媽媽的潔美琳斯皮爾斯並不在場，她6天前才在Instagram上PO出愛女在教堂發表演說的影片，但至今卻已經消失在社群網站上整整2天，仍未公開對女兒傷勢做出說明，網友已經開始在臉書發起祝禱活動，希望小麥迪能挺過這個難關順利好起來。

網友們紛紛開始為小麥迪祈禱，希望奇蹟能發生，並趕緊康復起來。（翻攝自每日郵報）

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