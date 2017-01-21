認不出來！馬修麥康納為新片狂吃增胖18公斤

馬修麥康納為新片《金爆內幕》增肥18公斤，飾演一名淘金商人。（翻攝自daily mail）

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢影星馬修麥康納在《藥命俱樂部》中，飾演染愛滋病的水電工，當時為更貼近角色，他狂瘦21公斤，變成不堪入目的皮包骨，相當犧牲，不過也因此順利憑該片抱回一座奧斯卡影帝獎杯；這次他拍新片不用再狂瘦，而是要努力增肥，因為他將要在《金爆內幕》裡飾演一名有啤酒肚、想靠淘金鹹魚翻身的肥胖商人，每天只好放縱狂吃，把漢堡披薩啤酒當早餐，8個月成功增重18公斤，他笑說家人們都樂翻了。

他曾在《藥命俱樂部》中飾演一名染愛滋的水電工，當時為戲狂瘦21公斤，超級敬業。（翻攝自網路）

據《蘋果日報》報導，馬修過去以精壯猛男形象走紅，後來潛心磨練演技，多次為了角色瘦身，這次為了同樣為了新角色改變身材，只是變胖真的輕鬆又好玩多了，他透露有半年時間和家人有很有趣的活動，舉例表示：「每天都是披薩日，如果孩子們想在周間半夜去打保齡球，也是很棒的主意，早餐吃起司漢堡配啤酒也很好，我真的很放縱」，想必孩子們也樂歪，因此他也坦言：「家人們在某種程度上，很想念我是個大胖子的那段時光。」