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霸凌陰影揮不去？！強打AV女優未出道即引退

2017/01/08 07:39

SOD打算讓瀧本梨繪頂著超強新人光環出道，使盡手段幫她宣傳、曝光。（翻攝自網路）〔娛樂頻道／綜合報導〕近來各家AV片商不斷推出高素質新人，噱頭十足，日本成人視頻公司「SOD」去年也順勢推出名AV女優瀧本梨繪，營造神秘感挑起影迷好奇心，還先拍攝兩部出道作，打算讓她作為今年主打，闖蕩AV界；不料出道作都還未正式發行，瀧本梨繪就在推特宣布投下震撼彈，表示「不會再拍AV了」，還未正式出道就引退，令人傻眼。

不過出道作都還未正式發行，瀧本梨繪宣布不拍了。（翻攝自網路）瀧本梨繪錄了支影片道歉，沒明說離開原因，只表示因「諸多理由」讓她必須離開這圈子；不過當初SOD在介紹時，提到瀧本梨繪「曾被壞人霸凌」、「一直不敢靠近男性」，雖然之後表示在拍AV後，有感受到快感，但從留給粉絲的影片中明顯可看出她的不自在，因此外界推測瀧本梨繪或許尚未走出「被霸凌」陰霾。

原本SOD打算讓瀧本梨繪頂著超強新人光環出道，使盡手段幫她宣傳、曝光，第一部片就讓她高知名度女優大槻響合作，藉此催高名氣，還請當家女優紗倉真菜和白石茉莉奈幫站台、大廣告，無所不用其極，瀧本梨繪突然的退出宣言也無疑是打了SOD一記大耳光。

瀧本梨繪表示因「諸多理由」讓她必須離開這圈子。（翻攝自推特）

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