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新生代美女主播接班人是她？ 24歲虞承璇氣質超空靈

2017/01/01 22:23

虞承璇是新生代美女主播。（合成圖，翻攝自虞承璇臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣的新聞界除了有像沈春華一樣專業形象深植人心的資深主播以外，「美女主播」也總是會引起一番熱議。而最近頗受矚目的新一代正妹主播，大概就屬今年24歲、畢業於台北市立大學幼兒學系，甚至有的「吳依潔接班人」之稱的「壹電視」主播虞承璇莫屬了！

虞承璇私底下的造型就是個少女。（合成圖，翻攝自虞承璇臉書）

根據《ETtoday》報導，虞承璇的家庭背景其實很特殊，父親是國防部發言人虞思祖，小時候虞承璇還曾經跟虞思祖一起出席過將軍的升官典禮而受訪，如今算是跟爸爸踏入同行。由於從小讀得都是公立學校，虞承璇自認沒受過特殊待遇或歧視，會成為主播也是自己參加三立舉辦的「超級主播比賽」才踏入新聞界，今年更從政經組文字記者坐上主播台，可以說是前景一片光明

吳依潔（左）和張宇（右）都是知名美女主播。（合成圖，翻攝自吳依潔、張宇臉書）

除了有個發言人爸爸，虞承璇的空靈外貌也頗受好評，比起一般只是漂亮的女生，虞似乎更多了一絲氣質，而她私底下的裝扮也完全就是一個20多歲的少女。事實上，在虞承璇之前，像是楊伊湄、吳依潔和張宇都曾是紅極一時的正妹主播，而如今虞則被認為很有可能也會成為大紅大紫的美女主播。

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