《紅白》精彩演出落幕 這組竟然奇蹟逆轉勝！

本屆《紅白歌唱大賽》由有村架純、相葉雅紀擔任主持人。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本年末盛事《紅白歌唱大賽》今晚登場，本屆為配合主題「歌唱夢想」，演出內容活潑不少，集結爆紅諧星PIKO太郎，與「諧星女神」渡邊直美搞笑合體；夯劇《月薪嬌妻》男女主角星野源、新垣結衣同場加持；還搭上賣座動畫片《你的名字》熱潮，邀來樂團「RADWIMPS」演唱電影主題曲《前前前世》，吸引不少年輕族群。而紅、白組激烈較勁結果，也於稍早出爐，由紅組拿下今年勝利。

本屆《紅白歌唱大賽》由有村架純領軍的紅組，獲得最後勝利。（翻攝自網路）

本屆紅、白組主持人為女星有村架純、傑尼斯夯團「嵐」成員相葉雅紀搭檔，2人台風穩健頗受網友好評。開場時，白組祭出傑尼斯嗨團「關8」打頭陣，紅組也不甘示弱，派出道20年的「帕妃」出場，2組大唱嗨歌成功炒熱氣氛。

而白組接著找來夯團「三代目J Soul Brothers」演出，搭配絢爛雷射燈光演出；「V6」、樂團「RADWIMPS」演唱夯片動畫片《你的名字》主題曲；首次登場的「近畿小子」演唱出道曲《玻璃少年》；星野源嗨唱日劇《月薪嬌妻》主題曲，大跳「戀愛」舞，最後由夯團「嵐」壓軸演唱組曲。紅組則是大走歌姬牌，椎名林檎穿上和服，化身古典美人在戶外連線獻唱；絢香美聲獻唱成名曲《三日月》；演歌歌手水森薰穿上純白禮服，登上6尺高舞台華麗演出；首次登場的宇多田光，則在倫敦連線演唱《將花束獻給你》。

《紅白歌唱大賽》紅組奇蹟逆轉勝，讓有村架純直呼不敢相信。（翻攝自網路）

本屆《紅白》稍早落幕，最後投票時白組在觀眾投票、現場投票都大幅度領先紅組，但到評審評分時，結果卻大逆轉，由紅組獲勝成為本屆贏家，揭曉瞬間就連紅組主持人有村架純，也感到不可置信，連連發出驚呼聲，大喊：「我還以為白組贏定了」。而這也是繼去年後，紅組再度蟬聯冠軍。