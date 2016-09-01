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千名同志票選天菜 宋仲基T.O.P李鍾碩竟在前10名外！

2016/09/01 13:13

T.O.P（左起）、宋仲基、李鍾碩。（組合圖，翻攝自網路）

〔記者陳立妍／綜合報導〕日前南韓千名同志票選「男藝人理想型排行榜」，過去被視為「同志天菜」的「SUPER JUNIOR」始源、「BIGBANG」T.O.P、「2PM」玉澤演紛紛跌出前10名外，就連男神宋仲基也僅名列第15名，改由朴寶劍、徐康俊、「ININITE」L、南柱赫、「EXO」D.O.等小鮮肉竄出，榮登新科「同志天菜」。

被千名男同志選為理想型冠軍的河正宇，今年推出《下女的誘惑》、《隧道》兩部新片，票房與口碑兼具，不僅男性折服於他的魅力之下，就連「奇皇后」河智苑、「人妻」全智賢也曾公開表示十分欣賞他；而亞軍是近期在宮廷羅曼史扮演傲嬌王世子的朴寶劍，看來劇中的「偽男男戀」情節不只讓腐女小鹿亂撞，更讓男同志心動；季軍則由時裝品牌Calvin Klein的代言人肖恩奧普瑞奪下，第4至7名則為徐康俊、李帝勳、孔侑、L、南柱赫、D.O.、「東方神起」允浩。

河正宇（左）與金泰璃（右）演出的《下女的誘惑》，票房與口碑兼具。（CatchPlay提供）

朴寶劍在「男藝人理想型排行榜」中，拿下第2名。（翻攝自網路）

肖恩奧普瑞。（翻攝自網路）

不過，令人驚訝的是上半年以神劇《太陽的後裔》擄獲女心的「劉大尉」宋仲基僅排名第15，而近期以穿越劇《W-兩個世界》再創人氣巔峰的李鍾碩則排名第18，讓不少網友直呼跌破眼鏡。

南韓千名同志票選男藝人理想型排行榜：

第1名：河正宇
第2名：朴寶劍
第3名：肖恩奧普瑞（Sean Richard O'Pry）
第4名：徐康俊
第5名：李帝勳
第6名：孔侑
第7名：L（ININITE）
第8名：南柱赫
第9名：D.O.（EXO）
第10名：允浩（東方神起）
第11名：V（防彈少年團）
第12名：池珍熙
第13名：T.O.P（BIGBANG）
第14名：俞承豪
第15名：宋仲基
第16名：趙寅成
第17名：陸性材（BTOB）
第18名：李鍾碩
第19名：尹斗俊（BEAST）
第20名：玉澤演（2PM）
第21名：任時完（ZE：A帝國之子）
第22名：珉豪（SHINee）
第23名：珉奎（SEVENTEEN）
第24名：金秀賢
第25名：G-DRAGON（BIGBANG）
第26名：柾國（防彈少年團）
第27名：布蘭特科里根（Brent Corrigan）
第28名：鐘鉉（SHINee）
第29名：李起光（BEAST）
第30名：優鉉（ININITE）
第31名：李相侖
第32名：蘇志燮
第33名：徐仁國
第34名：始源（SUPER JUNIOR）
第35名：尹博

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