郭雪芙因禍得福 《心酸》完去《相愛》

郭雪芙每天都會在臉書分享在上海工作的點滴。（翻攝自郭雪芙Puff臉書）

〔記者吳志偉／台北報導〕郭雪芙2個多月前到中國深圳接拍電視劇《我曾愛過你，想起就心酸》，因劇情需要，一連扮成清朝格格、女間諜等角色，讓她大過戲癮。

郭雪芙每天都會在臉書分享在上海工作的點滴。（翻攝自郭雪芙Puff臉書）

不過日前傳出中國廣電局發布「禁韓令」，雖無正式公文，但韓星在中國的工作量明顯減少，因為該劇男主角是南韓歐巴張東健，即便戲已經殺青，但極有可能暫時無法播出，果然如同劇名般「想起就心酸」。

郭雪芙每天都會在臉書分享在上海工作的點滴。（翻攝自郭雪芙Puff臉書）

雖然拍完戲可能胎死腹中，但同樣也因禁韓令，讓郭雪芙意外得到電視劇《相愛穿梭千年2》女主角，據了解，因演出《仁顯王后的男人》及《來自星星的你》在走紅的劉寅娜，原本是《相》劇的女主角，不但早已拍了一半，連海報也已經曝光，無奈遭到臨時換角，讓原本人在深圳拍《我》劇的郭雪芙，殺青後便無縫接軌再到上海拍《相》劇，並一舉登上女一，也算是因禍得福。關於頂替劉寅娜演出，記者致電及傳訊息給郭雪芙經紀人，但都沒有聯絡上，無法得知回應。

郭雪芙拍攝的電視劇《我曾愛過你，想起就心酸》受到禁韓令影響，可能暫時無法播出。（多利安提供） 郭雪芙在電視劇《我曾愛過你，想起就心酸》清朝古裝扮相讓人驚豔。（多利安提供） 郭雪芙在電視劇《我曾愛過你，想起就心酸》有許多不同的造型。（多利安提供）