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猴子把戲10月登台唱 自爆靈異經驗：「差點被附身」

2016/08/30 19:52

猴子把戲主唱Maynard （右二）自爆曾誤闖日本恐山，差點被附身。（愛貝克思提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日團「猴子把戲」暌違2年，將在10月15日登上ATT SHOW BOX開唱，不僅親筆寫下繁體中文卡片，和台粉們打招呼，如今農曆7月將結束，他們也搶搭鬼月尾聲，透過影片與台粉們分享難忘的靈異經驗，自爆誤闖靈異地點恐山差點被附身，招來厄運。

「猴子把戲」先前曾在《夏日情事》MV中大玩殭屍梗，主唱兼吉他手Maynard也自爆：「我第一次來日本是在7月，聽說恐山是先人靈魂聚集的地方，想說趁8月放假去觀光。一般來説一個人的門票是500塊日幣，結果我去的時候，大門竟然是開著的可以免費入場，本來想說好幸運，結果進去後，卻發現步道裡一個人都沒有，我就在裡面走了一天」。結果隔幾天他回到學校上課，同學們聽到都嚇壞，說恐山只有盂蘭盆節〈相當於農曆七月〉會免費把大門開著，為了讓所有靈魂可以出去，在那時間進去恐山，很有可能會被祖先的靈魂附身，讓他笑說：「原來如此，我居然就這樣大搖大擺走進去」特殊的靈異經驗不僅不恐怖，還逗笑在場眾人。

有趣的是，猴子把戲有別其他日本藝人，早在登台前就已指定好想吃的台灣美食，成員們表示最想去早上的傳統市集吃好料，特別是香腸和粥，希望感受道地台灣位。猴子把戲台灣演唱會門票共分為2600元VIP套票、1800元一般套票，購買VIP門票可參加後台擊掌會，購票請洽全台7-ELEVEN ibon售票系統。

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