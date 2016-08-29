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夢幻逸品！張愛玲生前躺的是這張床

2016/08/29 19:49

席夢思深受名人喜愛，如汽車大王福特（左）、發明家愛迪生、美國前總統羅斯福等，更被用於「鐵達尼號」、「瑪莉皇后號」等，現代的政商名流，也都將Simmons®席夢思視為創造舒適睡眠的首選。（席夢思提供）

〔記者凃盈如／卡加利報導〕美國知名床墊席夢思，百餘年來深受許多名人喜愛，如汽車大王福特、發明家愛迪生、美國前總統羅斯福等，更被用於「鐵達尼號」、「瑪莉皇后號」等，現代的政商名流，也都將Simmons®席夢思視為創造舒適睡眠的首選，就連中國知名女作家張愛玲，在上海的故居用的也是席夢思床墊。

席夢思加拿大卡加立廠，為台灣量身打造「星級系列」，將於9月上市。圖為Beautyrest Hotel Star 2，原價83,000元，特價53,999元。（席夢思提供）

近來，席夢思宣布推出台灣獨有的Beautyrest Hotel Star Collection星級系列，預計於9月上市，主打以頂級飯店床為藍本的高C／P值商品，要消費者可用合理價格將飯店睡感帶回家，定價落在100,000元上下，其中Hotel STAR 2上市特惠價53,999元起，將以高競爭力的價格為市場投下一枚震撼彈。

Beautyrest Hotel Star 3，運用最新進化涼感科技，釋放熱氣，並引入涼爽空氣，讓身體清爽，沈穩入眠。原價117,000元，特惠價75,999元。（席夢思提供）

近年來，許多國際精品品牌跨足家具，如LOUIS VUITTON、FENDI CASA、BOTTEGA VENETA，都推出休閒椅、海灘椅等品項，有鑒於休閒已成為奢華生活的一部分，可著實帶來充足睡眠、打造生活休閒感的床墊，更是消費者追隨的品項，在世界Top 20飯店集團裡，有18家頂級飯店選用席夢思床墊，包括Hilton Hotels & Resort、Sheraton等，而Westin Hotel在全球使用的「天堂之床Heavenly Bed」，更是品牌一大標誌；在台灣，席夢思除了與多個五星級飯店合作，日前更於全台擁有休閒景致的旅宿合作，如知名的＋樂水設計民宿、The One Villa樂灣民宿、承億文旅－桃城茶樣子、樹也ChooArt Villa等，打造夢幻美眠，釋放工作所產生的壓力。

HOTEL STAR Easton東方，原價101,500元，特惠價65,999元。（席夢思提供）

近來，瞄準精打細算且追求生活品質的中階客層所推出的「星級系列」，有別於一般飯店的彈簧床使用800顆獨立筒彈簧，這次提高為1,008顆彈簧，提供從軟到偏硬的各種睡感，並且研發涼感創新泡棉、AirCool透氣環繞系統等特色，將使用者睡眠時所生的熱氣往下吸收，並引入涼爽空氣，打造高品質睡眠。

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