音樂碩士淪B咖諧星 謝忻淚訴「我一出現收視就掉」

〔即時新聞／綜合報導〕外景主持人謝忻日前錄民視《綜藝大集合》，不慎被田螺劃傷手，因堅持繼續工作而延遲治療，導致細菌感染，只能挖掉手背一大塊肉治療，吸引媒體關注，也讓她辛酸的奮鬥史為人所知。

根據《蘋果日報》報導，謝忻出道10年仍只是B咖主持人，在鏡頭前總是不計形象搞笑，但事實上她卻有著英國倫敦大學金匠學院音樂系碩士的高學歷，父母都是公務員，為了栽培她學音樂共花了約1700多萬元，全家至今仍負債300萬。

謝忻就讀倫敦大學時，就曾因為繳不出學雜費而被校方列入觀察名單，她只好去餐廳非法打工，被客人摸大腿性騷擾也只能默默吞忍，回台後她當鋼琴老師，月收入大約5萬元，但後來竟決定往演藝圈發展，可惜打不開知名度，第1個月酬勞只有5000元，製作單位都不想找她，「因為我一出現收視就會掉」。

謝忻後來跟著主持大哥胡瓜，在《綜藝大集合》固定曝光，但胡瓜始終不認可她，讓她不禁落淚的說，「瓜哥會罵我xxx，怎連這都不會？我常接不到他的話」。未來她最希望聽到胡瓜親口對她說出「忻姊你是一個主持人了」，這樣她就沒有遺憾了。