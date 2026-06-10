自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

傅子純託夢遺孀無病痛但迷惘 傅爸爸悲揭最後通話竟成永別

傅子純因急性白血病驟逝，親友及粉絲難以接受。（民視提供）傅子純因急性白血病驟逝，親友及粉絲難以接受。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕傅子純7日因急性白血病驟逝，享年46歲，讓親友及粉絲難以接受，他的靈堂今下午開始，將在板橋殯儀館附近生命會館開放親友拈香悼念，粉絲追思會會另外擇期舉辦。遺孀Corrinna昨二度吐露心聲，透露自己在傅子純過世的第二個晚上終於能睡著，還在夢中與丈夫相見，字字句句令人鼻酸。

傅子純夫妻感情甜蜜，遺孀Corrinna在夢中與丈夫相見。（翻攝自臉書）傅子純夫妻感情甜蜜，遺孀Corrinna在夢中與丈夫相見。（翻攝自臉書）

Corrinna表示夢中的傅子純身上已經沒有病痛，只是還有些迷惘，正在努力瞭解情況，「如同你生前一樣，還是跟緊我的定位。」面對摯愛離世，她坦言自己並沒有想像中堅強，甚至向丈夫喊話：「如果你看到我哭，拜託不要理我，不要捨不得我。」

而傅子純爸爸承受白髮人送黑髮人之痛，他指出兒子從小到大都不想造成大家困擾，還說父子倆常通電話聊天，在傅子純過世前2天，他還打來關心爸爸腳痛，卻隻字不提身體不舒服，讓傅爸爸忍不住悲從中來說：「他就是怕我擔憂，我倆是最能溝通、最有話聊的父子。」

此外，高欣欣和傅子純曾在《娘家》演姊弟，戲外感情非常好，她回憶在醫院見到傅子純最後一面，仍難掩悲痛，甚至忍不住對著他喊：「你在搞什麼東西呀！」現在高欣欣和一群好友陪伴在傅子純太太Corrinna身邊，共同度過最艱難的時刻。她透露目前Corrinna的情況已逐漸穩定，「有開始少許進食」，但親友們至今仍難以接受這個事實。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中