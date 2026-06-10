傅子純託夢遺孀無病痛但迷惘 傅爸爸悲揭最後通話竟成永別

傅子純因急性白血病驟逝，親友及粉絲難以接受。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕傅子純7日因急性白血病驟逝，享年46歲，讓親友及粉絲難以接受，他的靈堂今下午開始，將在板橋殯儀館附近生命會館開放親友拈香悼念，粉絲追思會會另外擇期舉辦。遺孀Corrinna昨二度吐露心聲，透露自己在傅子純過世的第二個晚上終於能睡著，還在夢中與丈夫相見，字字句句令人鼻酸。

傅子純夫妻感情甜蜜，遺孀Corrinna在夢中與丈夫相見。（翻攝自臉書）

Corrinna表示夢中的傅子純身上已經沒有病痛，只是還有些迷惘，正在努力瞭解情況，「如同你生前一樣，還是跟緊我的定位。」面對摯愛離世，她坦言自己並沒有想像中堅強，甚至向丈夫喊話：「如果你看到我哭，拜託不要理我，不要捨不得我。」

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而傅子純爸爸承受白髮人送黑髮人之痛，他指出兒子從小到大都不想造成大家困擾，還說父子倆常通電話聊天，在傅子純過世前2天，他還打來關心爸爸腳痛，卻隻字不提身體不舒服，讓傅爸爸忍不住悲從中來說：「他就是怕我擔憂，我倆是最能溝通、最有話聊的父子。」

此外，高欣欣和傅子純曾在《娘家》演姊弟，戲外感情非常好，她回憶在醫院見到傅子純最後一面，仍難掩悲痛，甚至忍不住對著他喊：「你在搞什麼東西呀！」現在高欣欣和一群好友陪伴在傅子純太太Corrinna身邊，共同度過最艱難的時刻。她透露目前Corrinna的情況已逐漸穩定，「有開始少許進食」，但親友們至今仍難以接受這個事實。

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