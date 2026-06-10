胡瓜認可小禎主持功 入陣鑽石舞台之夜

小禎（左起）、胡瓜、康康、賴慧如為「鑽石舞台之夜」造勢。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王胡瓜昨天與康康、小禎、蔡秋鳳、翁立友、賴慧如等藝人出席「鑽石舞台之夜」演唱會記者會。剛過67歲生日的他，歡喜收到親友贈送價值高達2千萬元的法拉利跑車，愛女小禎受訪笑說：「很替他開心，也替我開心，因為以後他的都是我的。」胡瓜這次也力邀小禎加入演唱會的主持陣容，對女兒的表現相當有信心。

由胡瓜發起並領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於9月26、27日前進台北國際會議中心舉辦中秋團圓限定場，兩天分別由洪榮宏、巫啟賢擔任壓軸嘉賓，演出卡司還包括蔡秋鳳、孫協志、曾心梅、王彩樺、翁立友以及LuxyGirls等人。

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胡瓜親自邀約小禎加入主持陣容，他表示：「舞台主持會比較難，因為十八般武藝都要會，要能演、能唱、能跳，她看了幾場之後，告訴我她準備好了。」康康也誇讚小禎個性認真又敬業。小禎坦言主持有壓力，但並不緊張，「因為跟每個主持人都滿熟悉，也都有默契，我覺得應該蠻快就可以融入。」胡瓜則預告，小禎也將帶來歌唱表演，主持群開場就有機會一起高歌。

此外，傅子純猝逝的消息令人遺憾。胡瓜回憶，多年前主持《綜藝大贏家》時，傅子純曾擔任節目魔王，表現相當敬業，「他每一關都滿厲害，身體很健康。」與傅子純相識多年的賴慧如受訪難過淚崩，透露前陣子才和傅子純約好要到他位於淡水的新家作客，沒想到竟成永別。這幾天她也持續關心家屬狀況，「有關心大嫂，有空都去陪陪她，我們這些人都很熟，每天都會聯繫確認狀況。」

賴慧如回憶過往與傅子純的相處點滴，提到對方總是主動分享拍戲經驗、照顧後輩。她表示，傅子純一直非常自律，為了工作維持最佳狀態，「他一直都很健康，拍戲時更是相當自律，連宵夜也不吃，所以大家真的都沒有發現任何異狀，聽到消息時完全無法接受。」

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