自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡瓜認可小禎主持功 入陣鑽石舞台之夜

小禎（左起）、胡瓜、康康、賴慧如為「鑽石舞台之夜」造勢。（記者陳奕全攝）小禎（左起）、胡瓜、康康、賴慧如為「鑽石舞台之夜」造勢。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王胡瓜昨天與康康、小禎、蔡秋鳳、翁立友、賴慧如等藝人出席「鑽石舞台之夜」演唱會記者會。剛過67歲生日的他，歡喜收到親友贈送價值高達2千萬元的法拉利跑車，愛女小禎受訪笑說：「很替他開心，也替我開心，因為以後他的都是我的。」胡瓜這次也力邀小禎加入演唱會的主持陣容，對女兒的表現相當有信心。

由胡瓜發起並領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於9月26、27日前進台北國際會議中心舉辦中秋團圓限定場，兩天分別由洪榮宏、巫啟賢擔任壓軸嘉賓，演出卡司還包括蔡秋鳳、孫協志、曾心梅、王彩樺、翁立友以及LuxyGirls等人。

胡瓜親自邀約小禎加入主持陣容，他表示：「舞台主持會比較難，因為十八般武藝都要會，要能演、能唱、能跳，她看了幾場之後，告訴我她準備好了。」康康也誇讚小禎個性認真又敬業。小禎坦言主持有壓力，但並不緊張，「因為跟每個主持人都滿熟悉，也都有默契，我覺得應該蠻快就可以融入。」胡瓜則預告，小禎也將帶來歌唱表演，主持群開場就有機會一起高歌。

此外，傅子純猝逝的消息令人遺憾。胡瓜回憶，多年前主持《綜藝大贏家》時，傅子純曾擔任節目魔王，表現相當敬業，「他每一關都滿厲害，身體很健康。」與傅子純相識多年的賴慧如受訪難過淚崩，透露前陣子才和傅子純約好要到他位於淡水的新家作客，沒想到竟成永別。這幾天她也持續關心家屬狀況，「有關心大嫂，有空都去陪陪她，我們這些人都很熟，每天都會聯繫確認狀況。」

賴慧如回憶過往與傅子純的相處點滴，提到對方總是主動分享拍戲經驗、照顧後輩。她表示，傅子純一直非常自律，為了工作維持最佳狀態，「他一直都很健康，拍戲時更是相當自律，連宵夜也不吃，所以大家真的都沒有發現任何異狀，聽到消息時完全無法接受。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中