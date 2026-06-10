自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

WILD WILD男神來台先發福利 金鎮友掀衣秀冰塊肌

WILD WILD男神來台先發福利 金鎮友掀衣秀冰塊肌金鎮友（右）來台大秀腹肌，和李潤濟互動默契滿分。
（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕南韓18禁音樂劇《WILD WILD》今夏帶著全新企劃於7月10日、11日在Legacy Taipei登場。這次演員們將卸下劇中身分，用真實樣貌和粉絲近距離互動。

人氣演員金鎮友、李潤濟昨快閃來台暖身，為7月演出宣傳。兩人昨互動尺度大開，金鎮友更當場掀起上衣露6塊肌放送好身材；他笑說這次演出最大挑戰是沒有角色可以依靠，「以前有劇情、有設定，現在必須直接展現個人魅力。」

談到難忘的台灣回憶，李潤濟爆料曾和粉絲近距離互動時，把對方的手放到自己胸口，沒想到粉絲太激動，用力捶到讓他胸口直接腫起來，誇張經歷讓現場笑翻。

金鎮友則分享歐洲巡演接近尾聲時，往二樓觀眾席一看，竟發現有名男性觀眾脫到只剩內褲站在現場，讓他當場看傻眼，「剛開始明明穿得好好的，謝幕時突然變那樣。」意外插曲讓全場笑聲不斷。

至於來台最期待什麼？兩人瞬間變身吃貨。李潤濟最想一邊吃芒果、邊喝啤酒和威士忌；金鎮友點名牛肉麵、小籠包、地瓜球，還自爆超愛榴槤，連榴槤冰淇淋都照單全收。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中