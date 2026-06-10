WILD WILD男神來台先發福利 金鎮友掀衣秀冰塊肌

金鎮友（右）來台大秀腹肌，和李潤濟互動默契滿分。

（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕南韓18禁音樂劇《WILD WILD》今夏帶著全新企劃於7月10日、11日在Legacy Taipei登場。這次演員們將卸下劇中身分，用真實樣貌和粉絲近距離互動。

人氣演員金鎮友、李潤濟昨快閃來台暖身，為7月演出宣傳。兩人昨互動尺度大開，金鎮友更當場掀起上衣露6塊肌放送好身材；他笑說這次演出最大挑戰是沒有角色可以依靠，「以前有劇情、有設定，現在必須直接展現個人魅力。」

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談到難忘的台灣回憶，李潤濟爆料曾和粉絲近距離互動時，把對方的手放到自己胸口，沒想到粉絲太激動，用力捶到讓他胸口直接腫起來，誇張經歷讓現場笑翻。

金鎮友則分享歐洲巡演接近尾聲時，往二樓觀眾席一看，竟發現有名男性觀眾脫到只剩內褲站在現場，讓他當場看傻眼，「剛開始明明穿得好好的，謝幕時突然變那樣。」意外插曲讓全場笑聲不斷。

至於來台最期待什麼？兩人瞬間變身吃貨。李潤濟最想一邊吃芒果、邊喝啤酒和威士忌；金鎮友點名牛肉麵、小籠包、地瓜球，還自爆超愛榴槤，連榴槤冰淇淋都照單全收。

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