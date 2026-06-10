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黃莉笑曝A-Lin家族開心果 歡樂基因遺傳自父母

黃莉笑曝A-Lin家族開心果 歡樂基因遺傳自父母A-Lin說話相當幽默。
（眾悅娛樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃莉昨和范逸臣、張本渝等人出席原民台新戲《Maan！把 Tafalong 搬到台北？！》開鏡儀式，黃莉是A-Lin的姊姊，被問及妹妹將主持金曲獎典禮，她哈哈笑說：「我們叫她不要超時、不要自由發揮。」對於A-Lin從跨年就一直被質疑喝多了，她幫妹妹澄清：「她跨年一口都沒喝，妹姐（張惠妹）叫大家都不能喝。」

范逸臣（左起）、黃莉、莉芙·烏娃兒、民雄、張本渝和撒基努在新戲飾演一家人。（原文會提供）范逸臣（左起）、黃莉、莉芙·烏娃兒、民雄、張本渝和撒基努在新戲飾演一家人。（原文會提供）

黃莉表示從小到大，A-Lin若在家庭聚會一拿到麥克風，就很難再放下，她對妹妹主持功力相當有信心，認為她本來就是家族中的開心果，大型活動也難不倒她。

她也分享一家人的相處模式，笑稱家族的歡樂基因是遺傳自父母，「我們家從爸爸媽媽開始，就是很歡樂、隨性、瘋癲。」甚至開玩笑時，還會直接叫爸媽名字，「別人聽到可能會想說怎麼這樣，但其實這就是我們家表達親密的方式。」

而范逸臣和民雄過去在《海角七號》合作過，相隔18年，他們二度在新戲搭檔演舅甥，民雄提到一直有追蹤范逸臣的社群動態，覺得他完全沒變，兩人偶爾也會相約吃飯，但民雄不禁唏噓：「已經18年，老大哥都走了，馬如龍走了、茂伯（林宗仁）也走了，還能再聚在一起真的很難得。」

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