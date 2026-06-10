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娛樂 最新消息

李㼈新片超變態 南果步魔女上身

李㼈（左起）、田麗、郭鑫、劉黛瑩、南果步出席《腎上腺母侵》首映，盼電影大賣。（記者胡舜翔攝）李㼈（左起）、田麗、郭鑫、劉黛瑩、南果步出席《腎上腺母侵》首映，盼電影大賣。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《腎上腺母侵》昨首映，該片融合犯罪、人性與驚悚元素，其中李㼈飾演的瘋狂角色成為全場焦點，他談及角色時，直說「變態到我自己都會怕。」

李㼈透露，角色早已扭曲到連自己都不知道真正的魔鬼藏在哪裡，談到劇情細節時，他故作神祕表示不能透露太多，只說：「有脫下來（指褲子），風吹過去就知道了，大家自己進戲院看。」曖昧發言引爆笑聲。

首次參演台片的日星南果步飾演媽媽桑，表示為了中文台詞下足苦功，幸好有同片的田麗與劉黛瑩幫忙指導發音，還說最難忘的中文竟是「我沒錢了」讓全場笑翻。她形容如果李㼈在片中是變態，那自己就是「魔女」，一句話勾起觀眾好奇心。

南果步坦言，拍攝期間常待在片場不敢隨意離開，讓自己長時間處於備戰狀態，雖然緊張卻也有趣。她說這次有超過20位台灣好友到場力挺，讓她十分感動。

郭鑫分享為角色進行長達一個多月的身心準備，每天都吃同樣的滷肉飯、排骨便當，把自己逼到極限。他坦言那段時間非常痛苦，但正因如此，角色的崩潰與壓抑才能自然浮現。同樣備受矚目的田麗分享，為維持角色狀態，拍攝期間幾乎天天跑步、控制飲食，「全劇組都在吃東西，只有我在吃沙拉。」敬業程度令人佩服。

資深演員班鐵翔昨坐輪椅出席，自爆日前參加試映時不小心跌了一跤，仍堅持出席首映會力挺，「就算腿斷掉也要爬過來。」《腎上腺母侵》12日在台上映。

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