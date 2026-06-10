賈靜雯自曝史匹柏鐵粉 幼時想跟ET回家 胡宇威相信外星人存在

賈靜雯昨出席《揭密日》台北首映，笑虧大家太保守。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕由金獎大導演史蒂芬史匹柏執導最新力作《揭密日》，被譽為他「20年來最好的電影」。電影昨晚在台舉行首映會，雙金影后賈靜雯與戲劇男神胡宇威出席站台。賈靜雯被問到日前梧桐妹在海邊曬出辣照，當場笑回：「你們真的很保守耶！這有什麼好討論的，今天不是《揭密日》嗎？」

史蒂芬史匹柏（中）執導《揭密日》獲讚是他20年來最佳電影。

（UIP提供）

《揭密日》探索「人類在宇宙間從不是唯一生命」的真相，賈靜雯坦言自己是史匹柏大粉絲，小時候甚至想過要跟著ET回家，「我聽到《第三類接觸》的音樂，就覺得我的世界要來了！」她透露，自己常和孩子們聊到浩瀚宇宙的話題，對外星生命充滿好奇與期待，「因為害怕沒有用啊，他們可能只是和我們長得不一樣，也許他們看到我們也會害怕。」

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胡宇威是史蒂芬史匹柏大粉絲，迫不及待搶先看《揭密日》。

（記者潘少棠攝）

至於若有機會能向外星人提問，賈靜雯直呼：「我有一百個問題想問！」最後表示最想知道他們究竟有多少種族和品種。被問到是否會帶老公修杰楷和女兒們一起看《揭密日》，她笑說自己先看，會再買票讓修杰楷帶孩子們去看。雖然暑假即將到來，但她已安排好工作，也有新的戲劇作品，只是目前還不能透露。

胡宇威則表示對電影相當好奇，同時也一直相信外星生命存在，「我覺得他們可能早就混入社會之中，希望能跟他們和平共處。」他對史匹柏的科幻作品如數家珍，希望能帶老婆陳庭妮一起進戲院欣賞新片。被問到夫妻倆是否很久沒約會，他則笑回：「每天都有！」直言兩人大多在家約會。《揭密日》今天在台上映。

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