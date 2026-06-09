163braces拚金曲新人 期待典禮盛會親睹A-Lin

163braces入圍金曲獎最佳新人，覺得像是拼圖一塊一塊被拼成，慢慢填滿自己。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作歌手「163braces」吳朵芸被網友封為「國民女友」，今年以《海螺記》入圍金曲獎最佳新人，開心說：「第一次可以踏進金曲領域，非常榮幸！」得知入圍當下，歌手男友李浩瑋還興奮抱著她說恭喜！

163braces非常期待在金曲獎典禮上能看到很多偶像，尤其是主持人A-Lin，「因為我沒有見過她本人。」談到會帶什麼幸運物，她說應該是一個舊的化妝包，「這會讓我有家人支持的感覺！」

請繼續往下閱讀...

6月2日163braces剛過完生日，她覺得入圍金曲獎就是最好的生日禮物，但她完全沒想過勝算多少，覺得能入圍就很不可思議，「讓更多人看見就是肯定！」前陣子她也和李浩瑋一起去日本旅行，兩人交往7年，她說相處模式就是有點存在感又不太放閃，「比較可以細水長流。」也直言談戀愛這麼久了，當然是往結婚目標發展，但尚未想到下一階段，「現在很穩定！」她比較容易焦慮，大讚男友：「他的穩定感，讓我有大海包容感覺。」

163braces也坦言和男友常吵架，「但越吵感情越好！」她也無法接受男友拍MV時吻其他女生，笑說：「我比較小氣。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法