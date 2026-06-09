中島健人最愛小籠包 8月來台會粉預告會脫

〔記者廖俐惠／台北-東京連線報導〕日星中島健人將在8月29日、30日於新莊開唱，他昨受訪用華語撩妹：「我最愛小籠包，但是小籠包是我第二喜歡，第一名是什麼？當然是台北的大家。」誠意滿滿。

去年本報邀集各大媒體選出最好感日星，由中島健人奪冠，他對此感到驚訝，十分榮幸，更提到去年獻唱周杰倫的《晴天》以及為中職擔任賽後嘉賓，讓他印象深刻。糗的是，中島健人本想對外野的球迷大喊「我愛大家」，卻講成「我想吃小籠包」，讓他十分扼腕，今年絕對會一雪前恥。

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此次來台，中島健人希望在台北舉行小籠包巡演，看一天能吃多少間，再去台北101看夜景，之後去遊樂園、動物園玩。不過重頭戲當然還是演唱會，他也預告「我會脫」，強調將帶來成熟大人的魅力，「粉絲看到我的反差，會因此愛上我！」

被問到最激動的事，中島健人說他近來感到心動的瞬間，是上月底去看師兄「嵐」的告別演唱會，他回憶起首次登上東京巨蛋就在嵐身後揮舞著旗子，「那時候看他們的背影，我好希望可以跟他們一樣。」如今18年過去，中島健人看著師兄們的最後一場演出，感慨萬分，「事後他們跟我說謝謝你來，還記得我曾幫他們伴舞，非常感動。」

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