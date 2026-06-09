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電視綜藝大地震-小賴接手命運好好玩 何篤霖直言沒談降薪被換將

電視綜藝大地震-小賴接手命運好好玩 何篤霖直言沒談降薪被換將何篤霖（左）、陳亞蘭因薪酬協商未達共識雙雙退出《命運好好玩》。
（資料照，記者陳奕全攝）《命運好好玩》換新血，小賴（左）與湯鎮瑋接下主持棒。（JET綜合台提供）《命運好好玩》換新血，小賴（左）與湯鎮瑋接下主持棒。（JET綜合台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣老牌電視綜藝昨傳震盪，22年長壽節目《命運好好玩》與播出7年的《挑戰吧！大神》同步傳出主持洗牌與無預警停錄。在數位平台瓜分市場的趨勢下，傳統電視台正迎來劇烈大地震。

電視綜藝大地震-小賴接手命運好好玩 何篤霖直言沒談降薪被換將徐乃麟對《挑戰吧！大神》停錄，尊重電視台決定。
（資料照，記者王文麟攝）

《命運好好玩》因同台節目《新聞挖挖哇》時段延長，時數慘遭砍半，電視台欲與主持人協商調降酬勞，最終無法達成共識。主持人何篤霖的說法卻有出入，他直白說：「我們很想主持，但製作單位不想呀，可能是他們想節目年輕化吧。」他透露前幾年就調降過，這次並未談，「是製作單位打來，要我們不用再進棚了。」已財富自由的他坦言心情平靜，將規劃退休旅遊。

隨後電視台宣布節目改版為棚內加外景，解釋陳亞蘭因外景分身乏術而忍痛揮別，並公開由五堅情「小賴」賴晏駒與命理師湯鎮瑋接棒。與此同時，《挑戰吧！大神》也宣布改版轉型停錄，徐乃麟大器回覆：「尊重電視台的決定，謝謝。」

面對圈內現況，資深監製陳三福表示現在節目多以「季」來規劃，比較能掌握市場脈動，電視台也面臨巨大的損益平衡壓力，「電視節目還是必須仰賴廣告收入，但以現在的收視率統計來講，要換到同等的廣告量幾乎很難，而且是逐年在下降。」他直言在經營壓力下，「不管是人員編制的縮編，或是主持人酬勞的彈性調整，都可能是必要採取的手段。」道出傳統電視台不得不斷尾求生的無奈。

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