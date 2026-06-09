兵家綺不捨傅子純奔醫院見最後一面 李興文為故友設往生蓮位

兵家綺（右）與傅子純私交甚篤，得知噩耗衝醫院見他最後一面。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕兵家綺與傅子純私交甚篤，第一時間趕往醫院，面對這場突如其來的生離死別；李興文在確認噩耗後也久久無法平復，不僅感慨人生無常，更特地以佛教儀式為故友設立往生蓮位，祈願傅子純離苦得樂、安然前往西方極樂世界。

李興文與傅子純累積超過十年的情誼，願他安然遠行。

（資料照，記者王文麟攝）

兵家綺坦言，至今整個人都還是懵的。回憶起前天趕到醫院，看見已經毫無反應的傅子純，她忍不住在病榻前對這位大弟弟喊話：「我還是忍不住要先罵你，『傅子純～你在開什麼玩笑，你這玩笑開太大了』，摸著你的臉，身上的餘溫已漸漸開始冰涼了，我沒辦法控制情緒，淚水不斷的湧出，心痛到無法言語。」

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由於傅子純離世太過突然，兵家綺心疼地向天上的他喊話，透露從醫院到殯儀館一路都有親友陪伴，不會讓他孤單一人：「從醫院到殯儀館幾位姊姊們一路陪伴著你，知道你一定也很手足無措很慌亂，別害怕～我們都在！大家一起助唸經文回向給你，請你安心的跟著佛菩薩去修行。」她也承諾：「你的畢業典禮那天，哥哥姊姊們都一定會到場陪你走完最後一哩路！」

李興文則回憶，兩人在民視合作多年，累積超過十年的情誼。面對這場突如其來的永別，他感嘆總以為來日方長，卻往往來不及好好道別：「謝謝你曾經帶給我們的歡笑、感動與溫暖。那些一起奮鬥的歲月，我們永遠不會忘記。願你放下人世間的辛勞，安然遠行。親愛的兄弟，這一程路辛苦了。」

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