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傅子純驟逝 愛妻心碎玩笑開太大-Corrinna哭到看不到螢幕

傅子純（右）與老婆交往7年認定彼此，沒辦婚宴成一生無法兌現承諾。（翻攝自IG）傅子純（右）與老婆交往7年認定彼此，沒辦婚宴成一生無法兌現承諾。（翻攝自IG）

〔記者李紹綾／台北報導〕民視小生傅子純前天因急性血癌（白血病）驟逝，享年46歲。噩耗震驚演藝圈，也讓親友與粉絲悲痛不已。向來與傅子純感情極其甜蜜的圈外妻子Corrinna昨清晨透過社群心碎發聲，以「失去你的第一晚」為題，字字句句都是對天上丈夫的深情呢喃與不捨。

Corrinna在文中提到，過去只要有丈夫守候在身旁，自己總能感到無比的安心：「給我最棒最帥的神隊友，你這次玩笑開太大了，我笑不出來。少了你的打呼聲，我失眠了。平常我比誰都好睡，只要你在旁邊，你就是我最大支柱，有你在我可以安心做自己。」

在她眼中，傅子純不僅是撐起這個家的超級英雄，更是世界上最懂她、最毫無保留支持她的人：「你總是懂得欣賞我的一切，肯定我的一切。你總說；『寶貝你在我心中是最棒的』。」

面對這場毫無預警的生離死別，Corrinna坦言自己整個人像是被掏空一般，胸口承受著無法言喻的劇痛：「老公你的寶貝心碎了，超痛苦。心像是被撕開一半少了一塊。眼淚不自覺的停不下來，哭到看不到螢幕。」她忍著淚水，用兩人婚姻生活中的專屬暱稱向摯愛做最後告白，留下令人鼻酸的來生之約：「最懂生存的老公、最棒的神隊友、我愛你、來世我們再找到彼此。」

傅子純婚後與太太的感情令人稱羨，但因夫妻倆個性低調，結婚多年來始終沒有對外舉辦正式婚宴，這場缺席的婚禮，其實一直都是傅子純心中最深、最溫柔的遺憾。

去年他擔任高欣欣與李國超的婚禮招待，同場的游安順半開玩笑說：「女生若想要婚宴你都做不到，真不是男人。」一旁的傅子純心有戚戚焉地苦笑接話：「我真不是男人。」這句玩笑話背後，深深藏著他對太太多年的歉意與疼惜。

當時的他總覺得來日方長，未來一定有機會能好好籌備，給攜手相伴的愛妻一場風光的婚禮，怎料命運無情，兇猛的血癌病魔突然襲來，完全沒給他實踐承諾的機會。

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